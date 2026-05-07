الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الاستثمار الأجنبي المباشر 2025

تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وفق تقرير حديث صادر عن «إف دي آي ماركتس»، أداة رصد الاستثمارات الجديدة التابعة لـ«فايننشال تايمز».

وجذبت الإمارات استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، بزيادة 82% في حجم الاستثمارات مقارنة بـ18.7 مليار دولار العام 2024، عبر 1529 مشروعاً جديداً.

وكانت الإمارات مصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع في أنحاء العالم؛ وكانت «إم جي إكس»، و«داماك»، من بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال 2025.

ووفقاً للأرقام السنوية الأولية أعلنت الشركات الأجنبية عن 16.500 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديد على مستوى العالم خلال 2025 وتمثل الصفقات ما يقدر بنحو 1.36 تريليون دولار من الالتزامات الرأسمالية.

مرتبة الوصافة

وأضاف تقرير «إف دي آي ماركتس»، أن الإمارات احتلت مرتبة الوصافة كثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات، والطاقة المتجددة، والعقارات، وقطاع النقل، والتخزين، وقطاع البرمجيات وتقنية المعلومات في منطقة أوروبا، بإجمالي 52.6 مليار دولار، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأولى بحصة 77.2 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث على مستوى أكبر الدول المصدرة للتمويل الأجنبي في العالم في قطاعات الاتصالات، والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحصة 13.7 مليار دولار وتصدرت الولايات المتحدة بحصة 110.8 مليارات دولار، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحصة 21.5 مليار دولار.

وتبوأت الإمارات المركز الثاني بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا الشمالية، في قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة والعقارات والفحم والغاز، بإجمالي 28.5 مليار دولار.

وكانت «إم جي إكس» ثالث أكبر مصدر للاستثمار الرأسمالي عالمياً بحصة 43.4 مليار دولار، بمشروع خلق 3000 آلاف وظيفة، فيما حلّت داماك في المركز السادس بحصة 24.6 مليار دولار، بـ15 مشروعاً خلقت 5.193 وظيفة.

واحتلت «دبي العالمية» المركز السابع ضمن قائمة أكبر 10 مستثمرين كبار في أعداد المشاريع، مع 30 مشروعاً، بـ4.1 مليارات دولار.

وأضافت «فايننشال تايمز» أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة تراجع بنحو 6.6% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، بينما تراجع خلق فرص العمل بنسبة 9.5% عن مستويات عام 2024. ويعكس التراجع بيئة استثمارية أكثر حذراً تتأثر بالتوترات التجارية والتعريفات الجمركية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وظروف السياسات غير المتوقعة.

ونتيجة لذلك، قلّصت العديد من الشركات استثماراتها المادية الجديدة، وخفضت فرص العمل التي توفرها.

إلا أن انخفاض حجم المشاريع يتناقض مع استمرار قوة قيمة الاستثمار، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي المقدر بنسبة 2.2% عام 2025، مقارنة بعام 2024، وكان ثاني أعلى مستوى مسجل بعد عام 2023.

ووفق التقرير استقطبت منطقة الشرق الأوسط تدفقات أجنبية مباشرة من العديد من دول العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بإجمالي 22.97 مليار دولار تليها التدفقات من الصين بقيمة 21.27 مليار دولار وبلغت الاستثمارات الهندية 14.94 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 11.57 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 8.42 مليارات دولار، ثم ألمانيا بقيمة 7.41 مليارات دولار، وسجلت التدفقات الاستثمارية من كوريا الجنوبية لدول المنطقة 2025 نحو 4.60 مليارات دولار مقابل 3.96 مليارات دولار من هونغ كونغ و2.99 مليار دولار من النرويج ومن هولندا 2.52 مليار دولار.