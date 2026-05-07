«أغذية» تعزز ريادتها الصناعية المتقدمة بشراكات استراتيجية وحلول مستدامة

أكدت مجموعة أغذية مكانتها شريكاً وطنياً فاعلاً في دعم القطاع الصناعي والغذائي في دولة الإمارات، خلال مشاركتها في معرض اصنع في الإمارات 2026، حيث استعرضت قدراتها التصنيعية المتقدمة، وتكامل عملياتها التشغيلية، والتزامها طويل الأمد بدعم مستهدفات الاستدامة والتنمية الصناعية الوطنية.

وعلى هامش فعاليات المعرض، وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم مع «بروج» بهدف تطوير حلول تغليف مستدامة، مع التركيز على دعم إمدادات البوليمرات المحلية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير نماذج توريد أكثر كفاءة واستدامة.

وستتيح هذه الشراكة تبادل الخبرات الفنية والبيانات، وتنظيم ورش عمل مشتركة مع مياه العين لدفع الابتكار في مجال التغليف، إلى جانب تعزيز حلول الاقتصاد الدائري من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، واستحداث استخدامات جديدة للمواد.

كما وقّعت «أغذية» مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة بوهلر، ومع نعمة، إضافة إلى نواتي، في إطار تعزيز التعاون لتطوير حلول غذائية مبتكرة ومستدامة.

وتسهم هذه الاتفاقيات في ترسيخ توجه «أغذية» نحو بناء شراكات تدعم الأولويات الوطنية، والحد من هدر الغذاء، وتمكين حلول الاقتصاد الدائري، وتعزيز دور الشركات المحلية، إلى جانب تطوير منصات لبناء القدرات في قطاع الأغذية والمشروبات وتنمية الكفاءات الإماراتية.

وشارك الفريق القيادي للمجموعة في عدد من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات المعرض، والتي ناقشت قضايا الأمن الغذائي، ومرونة السياسات المحلية، ودور التكنولوجيا في تطوير سلاسل القيمة الغذائية، إلى جانب استعراض نماذج الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي والغذائي.

وحازت «أغذية» على تكريم من مكتب أبوظبي للاستثمار تقديراً لمساهمتها في «قصة نجاح التميز الصناعي في دولة الإمارات»، ولدورها في دعم وتطوير القطاع الصناعي الوطني.

وتأتي مشاركة المجموعة في «اصنع في الإمارات 2026» تأكيداً لدور الشركات الوطنية في تعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتمكين الابتكار، والمساهمة في تحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.