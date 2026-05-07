شراكة بين «مبادلة» و«WHOOP» لتعزيز الصحة الوقائية وعلوم الأداء في الإمارات

أعلنت شركة «WHOOP» المتخصصة في تقنيات تحسين الأداء البشري، وشركة «مبادلة» للاستثمار، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الصحة الوقائية وعلوم الأداء في دولة الإمارات، مدعومة باستثمار من «مبادلة» بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة، بما يعزز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الوقائية، ويُرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتقنيات الصحية المتقدمة.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة صحية قائمة على الابتكار والبيانات والبحث العلمي، ودعم الأجندة الوطنية الرامية إلى بناء قطاعات معرفية متقدمة واستقطاب الشركات العالمية الرائدة.

وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق القدرات البحثية وتطوير منظومات رعاية صحية مبتكرة في أبوظبي، من خلال دمج علوم الأداء وتحليلات البيانات طويلة الأمد واختبارات المؤشرات الحيوية، إلى جانب توفير حلول الصحة الرقمية محلياً، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الصحية بدءاً من التشخيص وعلم الجينوم وصولاً إلى تحسين الأنماط الوقائية والسلوكيات الصحية.

وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة «WHOOP» مقراً لها في دولة الإمارات، كما ستعمل على توسيع خدماتها عبر «مختبرات WHOOP المتقدمة»، وإطلاق نسختها الرقمية باللغة العربية، إلى جانب تدشين مبادرة «مبادلة – WHOOP للأبحاث الصحية» بالتعاون مع مؤسسات وطنية لإجراء دراسات متخصصة في مجالات صحة القلب، والنوم، والتعافي، والأداء السلوكي.

وستجعل هذه الخطوة من دولة الإمارات أول سوق عالمية خارج الولايات المتحدة تعتمد تجربة «مختبرات WHOOP المتقدمة»، بما يتيح تطوير نماذج صحية وقائية قائمة على البيانات، وتعزيز قدرات التشخيص الدقيق ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «WHOOP»، إن الشركة بدأت حضورها في دولة الإمارات منذ عام 2017 عبر شراكتها مع «إكسبو 2020 دبي» لدعم صحة وسلامة الكوادر العاملة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة مع «مبادلة» تعكس طموحاً مشتركاً لتطوير واحدة من أكثر منظومات الصحة الوقائية وعلوم الأداء تقدماً على مستوى العالم.

من جانبه، أكد علي عيد المهيري، المدير التنفيذي للأصول المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، أن جذب الشركات العالمية الرائدة وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاعات المستقبل، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة.

وأضاف أن الشراكة مع «WHOOP» تسهم في نقل التقنيات الصحية المتقدمة والخبرات البحثية العالمية إلى دولة الإمارات، بما يدعم تطوير المنظومة المحلية، ويرسخ ثقافة الابتكار، ويعزز بناء صناعات حيوية ترفع كفاءة القطاع الصحي، وتدعم التنويع الاقتصادي المستدام.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل بين التنمية الصناعية والابتكار الصحي ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة، حيث تسهم في تطوير البنية التحتية البحثية، وبناء رأس مال فكري متقدم، وتعزيز قدرات متخصصة تدعم جودة الحياة والإنتاجية طويلة الأمد.