الإمارات تتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتعزيز الأمن الغذائي في 8 دول

وقّع «مكتب الشؤون الدولية» في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، اتفاقية شراكة تعاون بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي مع «بنك التنمية الآسيوي» على هامش الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لـ«بنك التنمية الآسيوي»، بهدف توسيع نطاق الابتكارات الزراعية للمزارعين في ثماني دول في آسيا والمحيط الهادئ، وتمّ تعزيز هذه الاتفاقية بدعم من صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار الزراعي في بنغلاديش، وإندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وفيتنام، وباكستان، وتايلاند، والمالديف، من خلال العمل مع الحكومات على تحويل الحلول القائمة على الأدلة؛ بما في ذلك التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية الرقمية، وأدوات تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى برامج وطنية تُنفَّذ على نطاق واسع وتصل إلى المزارعين.

شراكة جديدة

سيتم تفعيل الشراكة الجديدة من قبل البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وآلية توسع الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة مدعومة من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، تعمل مع الحكومات، وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف وشركاء آخرين لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة، بهدف تحسين سبل عيش ملايين المزارعين.

وقال خلفان المطروشي، مستشار مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات: يواصل التعاون الدولي لعب دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي»، تعمل دولة الإمارات على حشد الشركاء والخبرات والتمويل اللازم، وتمثل شراكتنا اليوم مع «بنك التنمية الآسيوي» و«صندوق اليابان» من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ، والتي تُنفذ عبر مبادرة «آلية الابتكار الزراعي للتوسع»، دليلاً على ما يمكن أن يُحققه التعاون الدولي عندما تتضافر جهود الشركاء العالميين لتحقيق هدف مشترك».

دعم حكومي

في وقت سابق من العام الجاري، خصّص «مكتب الشؤون الدولية» 5 ملايين دولار ضمن مِنَح «آلية الابتكار الزراعي للتوسع» لـكل من «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وكلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام، ومنظمة (C4Impact) غير الحكومية في رواندا، بهدف دعم الحكومات في إثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، ورواندا، وغيرها من الدول الأفريقية في توسيع نطاق الابتكارات الزراعية بالشراكة مع بنوك التنمية الرائدة وشركاء آخرين، ومع توقيع اتفاقية اليوم، تكون «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي» قد وصلت بالفعل إلى حكومات في أفريقيا وآسيا، خلال أقل من ستة أشهر من إطلاقها.

ويُعزّز هذا التوقيع التزام دولة الإمارات بالتنمية الزراعية العالمية، بما في ذلك الشراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع «مؤسّسة غيتس» التي أُعلن عنها خلال «مؤتمر الأطراف» (COP28)، وعضوية دولة الإمارات في «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية» كأول مانح من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.