الإمارات للدواء تستعرض دور الابتكار والشركات الناشئة في دعم الصناعة الدوائية

استعرضت مؤسسة الإمارات للدواء، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الدور المتنامي للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة في دعم الابتكار الدوائي، بما يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة صناعية متقدمة تسهم في تعزيز الأمن الدوائي، ورفع التنافسية، وتوسيع آفاق نقل المعرفة والتقنيات المستقبلية.

ويستند هذا التوجه إلى الدور التنظيمي الذي تضطلع به المؤسسة في تطوير بيئة محفزة للابتكار، من خلال تسريع الإجراءات ورفع مرونة الأطر التنظيمية، بما يمكّن الشركات الناشئة من النمو والتوسع ضمن منظومة دوائية متكاملة.

وشهدت منصة المؤسسة في المعرض تسليط الضوء على عدد من الشركات الناشئة العاملة في القطاع الدوائي، حيث تم استعراض نماذج مبتكرة تعكس حلولاً متقدمة في تطوير المنتجات الطبية، من بينها شركة HIBA Pharma التي تقدم نموذجاً في تصنيع العلاجات التخصصية، خصوصاً في مجال الأورام، إلى جانب مبادرات مثل Bee Factory for Hearing Aids Production، بما يعكس توسع الابتكار ليشمل التقنيات الطبية المساندة والحلول التخصصية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات الصناعات الدوائية والابتكار الصحي، عقد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة، اجتماعاً مع معهد الحياة الصحية أبوظبي (IHLAD)، لبحث فرص التعاون في مجالات الطب الوقائي والطب الدقيق والتقنيات الطبية المتقدمة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بتحسين جودة الحياة واستدامة القطاع الدوائي.

كما عقدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي سلسلة لقاءات استراتيجية مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم Sandoz وJohnson & Johnson، لبحث فرص التعاون في تطوير الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، بما يدعم استدامة القطاع الصحي والأمن الدوائي في الدولة.

وشهد المعرض توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مثّلها البروفيسور تيموثي بالدوين، بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير، وتعزيز الدراسات القائمة على البيانات، وتطوير سياسات تسعير دوائي أكثر كفاءة، إضافة إلى دعم تطبيقات الجينوم والصيدلة الجينية، بما يرفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الابتكار الدوائي.

واستقبل جناح المؤسسة عدداً من الوفود والشخصيات الرسمية التي اطلعت على النماذج المعروضة، وأشادت بالتكامل بين التنظيم والتصنيع والابتكار، بوصفه نموذجاً يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صناعية قائمة على المعرفة والاستدامة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026» تأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى ربط السياسات التنظيمية بالفرص الصناعية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاع الصحي والصناعات المرتبطة به، وبناء منظومة دوائية وطنية أكثر مرونة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».