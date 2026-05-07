الإمارات تعزز ريادتها في اقتصاد الفضاء

في إطار توجهات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة وتطوير اقتصاد الفضاء، قادت وكالة الإمارات للفضاء مشاركة قطاع الفضاء في النسخة الخامسة من منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات 2026»، ضمن جناح الطيران والفضاء وقطاع الدفاع.

وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن مشاركة الوكالة في المنتدى تأتي انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، الهادفة إلى تعزيز دور القطاع كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز الاقتصادات الفضائية عالمياً.

وقال القبيسي، إن هذه المشاركة تعكس نهج الدولة في بناء قطاع فضائي تنافسي قائم على الاستثمار والشراكات، من خلال منظومة مرنة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد الفضاء.

وأضاف أن الوكالة تواصل العمل على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً محورياً في المنظومة الفضائية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير وتسويق التقنيات الفضائية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والبحث العلمي، بما يعزز القدرة التنافسية ويفتح آفاقاً أوسع في الأسواق العالمية.

وشهد جناح الوكالة استعراض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والبرامج الوطنية والمهمات الفضائية، التي تعكس دورها في تعزيز الابتكار ورفع التكامل مع القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية طويلة المدى.

كما تم تسليط الضوء على البرنامج الوطني للصناعات الفضائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، إلى جانب مبادرة «مناطق الفضاء الاقتصادية»، التي تمثل ركيزة رئيسية لبناء منظومة صناعية فضائية متكاملة وجاذبة للاستثمار، مع استعراض نماذج من المشاريع التي تدعم تطوير القدرات الصناعية وسلاسل القيمة داخل الدولة.

وشاركت خمس شركات ضمن برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، هي: «هيكس20»، و«سبيس بوينت»، و«أرضية الإبداع»، و«أوربيتال سبيس»، و«ليانسينس»، حيث عرضت حلولاً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الفضائية والهندسة المتقدمة والخدمات المرتبطة بالقطاع.

كما شهد المعرض عرض نموذج المركبة الفضائية ومركبة الهبوط الخاصة بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ضمن معرض «بيت الصناعة»، في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في الاستكشاف العلمي والفضائي.

وعلى هامش المشاركة، وقّعت الأكاديمية الوطنية للفضاء وشركة «سبيس بوينت» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تعليم الفضاء وبناء القدرات، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية ودعم ريادة الأعمال في القطاع الفضائي.

وتؤكد وكالة الإمارات للفضاء أن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بتعزيز توطين الصناعات الفضائية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز تنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً.