«سبيس 42»: توطين تجميع واختبار أقمار «فورسايت» يعزز القدرات الصناعية الفضائية للإمارات

أكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42»، أن الشركة تواصل ترجمة طموحات دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا الفضاء إلى قدرات صناعية وتشغيلية وسيادية متكاملة داخل الدولة.

وقال الحوسني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش «اصنع في الإمارات 2026، إن دور «سبيس 42» يمتد إلى بناء منظومة قادرة على تصميم القدرات وتجميعها واختبارها وتشغيلها، ثم تحويل البيانات الناتجة عنها إلى رؤى عملية تخدم الحكومات والشركات والقطاعات الحيوية، مع وضع الذكاء الاصطناعي في قلب هذه المنظومة لتحويل البيانات الفضائية إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن كوكبة «فورسايت» تمثل نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، حيث بدأت الشركة بنشر أقمار اصطناعية رادارية متقدمة ضمن برنامج رصد الأرض، قبل الانتقال تدريجياً إلى توطين مراحل محورية من سلسلة القيمة داخل دولة الإمارات، بما يشمل التجميع والتكامل والاختبار.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية» في أبوظبي كأول مركز في المنطقة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الاصطناعية لرصد الأرض، بهدف توطين تصميم وتجميع واختبار الأقمار الاصطناعية الرادارية.

وأوضح أن إطلاق الأقمار الاصطناعية «فورسايت 3» و«فورسايت 4» و«فورسايت 5»، وهي أول أقمار اصطناعية رادارية يتم تكاملها واختبارها داخل دولة الإمارات، يعكس انتقال المعرفة إلى قدرة صناعية فعلية، ويجسد بناء قدرات وطنية وسيادية متقدمة في مجال رصد الأرض.

وفي ما يتعلق بالتوطين، قال الحوسني إن «سبيس 42» تنظر إلى التوطين باعتباره مساراً متدرجاً لبناء المعرفة والقدرة الصناعية عبر سلسلة القيمة، مشيراً إلى أن الشركة حققت تقدماً ملموساً عبر نقل عمليات التجميع والتكامل والاختبار لأقمار «فورسايت 3» و«فورسايت 4» و«فورسايت 5» إلى دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ هذه العمليات داخل مجمع «سبيس 42» للصناعات الفضائية.

وأضاف أن هدف المنشأة لا يقتصر على دعم كوكبة «فورسايت»، بل يشمل بناء مهارات صناعية محلية، وتطوير قدرات إنتاجية مستدامة، ودعم برامج الأقمار الاصطناعية المحلية، وفتح المجال مستقبلاً أمام تصدير معدات وخدمات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة رفع المحتوى المحلي عبر ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل توسيع نطاق العمليات التي تتم داخل الدولة لتشمل قدرات أكثر تقدماً في التصميم والتطوير والتشغيل، وبناء كوادر وطنية وفنية قادرة على العمل مع هذه التقنيات وتطويرها، إلى جانب ربط هذه القدرات بمنظومة أوسع من الشركاء الصناعيين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لتطوير وتشغيل وتصدير حلول رصد الأرض.

وحول دور الذكاء الاصطناعي، قال الحوسني إن استخداماته تبدأ منذ لحظة جمع البيانات، حيث تعمل الشركة من خلال مركز تحليل البيانات «GIQ» على جمع البيانات الجيومكانية من مصادر متعددة، تشمل الأقمار الاصطناعية والمنصات عالية الارتفاع وأجهزة الاستشعار الأرضية، ثم تحليلها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتطبيق لدعم مجالات مثل إدارة الكوارث، ومراقبة البنية التحتية، والتخطيط الحضري، والأمن الوطني، والبيئة.

وأضاف أن هذه القدرات تساعد الحكومات والشركات على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية، وتجنب أي انقطاع محتمل في العمليات أو الخدمات الحيوية، ما يغير طبيعة استخدامات رصد الأرض من مجرد حلول للحصول على الصور أو البيانات إلى منظومة متكاملة تدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع تحليل البيانات، وتقليل الاعتماد على المعالجة اليدوية، وتحسين قدرة المستخدمين على اكتشاف التغيرات والأنماط والمخاطر خلال وقت أقصر، إلى جانب إتاحة بناء نماذج تحليلية قابلة للتكرار والتوسع، بما ينعكس على الكفاءة من خلال تسريع دورة تحويل البيانات إلى قرارات، وعلى التكلفة عبر تحسين استخدام الموارد وتقليل الازدواجية.

وأكد الحوسني أن هذه المنظومة الصناعية المتكاملة تسهم في بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة، من خلال الربط بين التصنيع والتشغيل والبيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات العملية ضمن سلسلة قيمة واحدة، بما يحول القدرات الفضائية إلى قاعدة صناعية ومعرفية تدعم الاقتصاد الوطني، وتمكّن دولة الإمارات من تصدير حلول تكنولوجية متقدمة إلى الأسواق العالمية.