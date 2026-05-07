«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«دبي للتنمية الاقتصادية» يعززان منظومة التصدير في دبي

أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية»، وذلك بهدف دعم منظومة التصدير في الإمارة عبر توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للتخفيف من مخاطر التجارة للمصنعين في إمارة دبي.

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تمكين المصدّرين المحليين من التوسع في أسواق دولية جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يسرّنا التعاون مع مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية تجسيداً لالتزامنا المشترك بتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من الانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجمع بين حماية ائتمانية متينة، وإتاحة الوصول إلى التمويل، وتوفير معلومات تحليلية دقيقة حول المخاطر، بما يُسهم في تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة ويدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي في إطار أجندتها الاقتصادية».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدّم الاتحاد لائتمان الصادرات باقةً من حلول تأمين الائتمان المُصمَّمة تلبيةً لاحتياجات المصدّرين، بما فيها تأمين إجمالي المبيعات ووثائق المخاطر الفردية، وذلك لدعم المصدّرين الذين ترشّحهم «مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية» ضمن برنامج دعم الصادرات.

ولا يقتصر نطاق هذه الشراكة على توفير الحماية من المخاطر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز وصول المصدّرين إلى التمويل، من خلال تسهيل ربطهم بشبكة من المؤسسات المالية الشريكة. ويتيح هذا التعاون إمكانية استخدام الذمم المدينة المؤمن عليها كضمانات، بما يمكّن الشركات من الحصول على تمويل الصادرات ورأس المال العامل بكفاءة أعلى.

وتُولي هذه الشراكة أيضاً اهتماماً بالغاً ببناء القدرات ونشر الوعي، عبر سلسلة من المبادرات تشمل ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية مصممة خصيصاً لشركاء برنامج دعم الصادرات، وذلك بهدف رفع مستوى الفهم بمزايا تأمين الائتمان، لا سيما فيما يتعلق بالحماية من مخاطر عدم السداد، وتحسين هوامش الربحية، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل.