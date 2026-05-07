«دو» ومكتب أبوظبي للاستثمار يطلقان تعاوناً لدعم التصنيع الذكي في الإمارات





أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون استراتيجي جديد مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات»، الحدث الوطني الأبرز المعني بتطوير القدرات الصناعية وتعزيز الابتكار في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، بما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الأجندة الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وبموجب هذا التعاون، ستقدم «دو»، عبر محفظة خدمات علامتها الفرعية «du Tech»، حزمة من الخدمات الاستشارية التي تمكّن مكتب أبوظبي للاستثمار من دعم مسارات الابتكار والتمويل بشكل متكامل، بدءاً من تطوير الأفكار وصولاً إلى التنفيذ. ويهدف هذا التكامل إلى تمكين المصنعين والشركات من تحويل طموحاتهم الرقمية إلى حلول قابلة للتوسع، من خلال تزويدهم بالأدوات والأطر التقنية اللازمة لتسريع التحول الرقمي بكفاءة ومرونة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «إن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الوطنية والمرونة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار يعكس دور «دو» في دعم منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق أولويات دولة الإمارات. وأضاف: «إن توظيف القدرات الرقمية والتقنيات المتقدمة، وربطها بمسارات تمويل فعّالة، من شأنه تمكين المؤسسات من تسريع الابتكار وتحقيق أثر اقتصادي مستدام، يعزز تنافسية الدولة على المدى الطويل».

وخلال مشاركتها في المعرض، تستعرض «du Tech» منصة متخصصة تسلط الضوء على آليات تطبيق هذا التعاون، من خلال عرض حالات استخدام عملية ومسارات ابتكار منظمة، إلى جانب رحلة متكاملة تمتد من تطوير المفاهيم إلى التنفيذ والتوسع الصناعي.

من جانبه، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «إن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في أبوظبي»، مشيراً إلى أن الإمارة تولي اهتماماً استراتيجياً بتعزيز تنافسيته وترسيخ استدامته على المدى الطويل. وأوضح أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وأدوات التمويل والتنفيذ عالي الكفاءة، بما يمكّن المصنعين من التوسع نحو الإنتاج التجاري واسع النطاق.

وأضاف أن توظيف القدرات التقنية لـ«du Tech» ضمن برنامج التصنيع الذكي الذي يقدمه المكتب سيسهم في تسريع تبني التقنيات المتقدمة، ورفع الإنتاجية، وتنويع المنتجات المحلية، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة ابتكار أكثر ترابطاً في دولة الإمارات، حيث تتكامل التكنولوجيا والتمويل وآليات التنفيذ ضمن إطار واحد متكامل. ومن خلال تمكين المؤسسات من توسيع مبادرات التحول الرقمي بثقة وسلاسة، تسهم «دو» ومكتب أبوظبي للاستثمار في دعم مسار النمو الاقتصادي والصناعي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للصناعة المتقدمة.