دشنه سلطان الجابر.. مصنع ستار لصناعة الورق بتكلفة 200 مليون درهم في كيزاد

دشّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رسميًا مصنع ستار لصناعة الورق لإنتاج ورق الكرتون المعاد تدويره، بتكلفة بلغت 200 مليون درهم ، في كيزاد (منطقة خليفة الاقتصادية بأبو ظبي)، وذلك خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في أبوظبي.

وفي بيانٍ لها، أكدت شركة ستار لصناعة الورق أن بدء التشغيل الكامل للمصنع المطور في كيزاد يمثل علامة بارزة تُظهر التزام الإمارات بتحفيز التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

وقال حسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة شركة ستار لصناعة الورق: "بالنسبة لنا، هذه لحظة فارقة في مسيرتنا، حيث يُساهم المصنع الجديد في تحقيق رؤية الإمارات في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الحلول المستدامة. ستحوّل منشأة كيزاد نفايات الورق المحلية إلى ورق مقوى معاد تدويره عالي الجودة مما يدعم صناعة التعبئة والتغليف في ظل الطلب غير المسبوق بالأسواق".

يمتد المصنع المطور في كيزاد على مساحة 90 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 135 ألف طن من ورق الكرتون المعاد تدويره، أو ما يُعرف باللفائف الضخمة، المستخدمة في صناعة الصناديق الكرتونية المموجة والتغليف الورقي من قبل مصانع تحويل الورق. سيساهم المصنع في تخفيف الضغط على مكبات النفايات في دولة الإمارات من خلال استيعاب كمية كبيرة من نفايات الورق، حيث سيعيد المصنع تدوير ما يصل إلى 80% من نفايات الورق التي يتم جمعها محلياً.

وأضاف ماجد رشيد، المدير العام لشركة ستار لصناعة الورق: "من المهم أن نستخرج حصة كبيرة من الورق المستعمل داخل الدولة، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام، مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الصفري ".

وأضاف أن تدشين المصنع الجديد يأتي في ظل النمو المتزايد في سوق التعبئة والتغليف في الإمارات ومنطقة الخليج، والتي تعد منطقة تصدير ذات أولوية لشركة ستار لصناعة الورق. وفقًا لشركة "جراند فيو ريسيرش"، يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في الإمارات الآن بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات دولار بحلول عام 2033، مع حصة تقديرية تبلغ 1.3 مليار دولار في سوق التعبئة والتغليف المموج فقط. بينما يُقدّر سوق التعبئة والتغليف الورقي في دول الخليج بأكثر من 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2033.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يُعد مصنع ستار بيبر ميل الجديد لإنتاج الورق المقوى المعاد تدويره مثالاً واضحاً على الصناعات المرنة والمستعدة للمستقبل التي تعمل دولة الإمارات على تطويرها. وفي مصرف الإمارات للتنمية، نواصل التزامنا بدعم المشاريع التي تعزز التصنيع المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتمثل هذه المنشأة خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة واكتفاءً ذاتياً في الدولة.”

وأضاف محمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي، مجموعة كيزاد: "يعزز افتتاح منشأة ستار لصناعة الورق من مكانة كيزاد كمركز رائد للتنمية الصناعية المستدامة، ويؤكد على كيفية مساهمة النظم البيئية المتكاملة في تمكين التصنيع الفعال والمسؤول بيئياً".