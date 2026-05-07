151 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» الربعية بارتفاع 30٪

أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى العامين الماضيين.

وسجل البنك صافي أرباح بلغ 151 مليون درهم، بزيادة 30% مقارنة بـ116 مليون درهم في 2025، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة 28% إلى 166 مليون درهم، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي 26% ليبلغ نحو 241 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد 49% إلى 215 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بـمقدار 410 نقاط أساس ليبلغ 17.9%. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 30%، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 55 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 13%، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 35 مليار درهم بنسبة 14%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 36 مليار درهم بنسبة 16%، مقارنةً بديسمبر 2025.

زخم الأنشطة

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فقد حقق بنك الشارقة أداءً مالياً متميزاً خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس قوة الزخم في أنشطتنا، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا. ورغم استمرار التطورات الإقليمية وما تفرضه من تحديات، لم تتأثر عمليات البنك بشكل جوهري، الأمر الذي يعكس جودة وتنوع أعمالنا، وقوة أسسنا المالية».

وأضاف: «وتطلعاً إلى المرحلة المقبلة، ندرك أن بعض العملاء والقطاعات، قد يواجهون ضغوطاً على المدى القصير. ومع ذلك، نبقى واثقين بآفاق الاقتصاد الإماراتي، ونؤكد التزامنا بدعم عملائنا خلال هذه التحديات، وتمكين طموحاتهم على المدى الطويل، ومواصلة دورنا الفاعل في دعم النمو المستدام، والتنمية الاقتصادية في الإمارات».

مؤشرات الأداء

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة،: «لقد بدأنا عام 2026 بأداء قوي، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي تحقق على مدى العامين الماضيين، حيث واصل البنك تحقيق نمو ملحوظ في الربحية، إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية، وتحقيق تحسن ملموس عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة».

وأضاف: «وعلى الرغم من تزايد تقلبات الأسواق نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، فقد حافظت عمليات البنك وأداؤه المالي على مستويات عالية من الاستقرار، بما يعكس كفاءة وفعالية إطار إدارة المخاطر الاستباقي لدينا، ومتانة محفظتنا المتنوعة، والتي تواصل دعم تحقيق نتائج متسقة ومستدامة».