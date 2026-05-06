8.2 مليارات درهم أرباح «العالمية القابضة» في الربع الأول

أعلنت «العالمية القابضة»، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة ببناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بقيمة 31.4 مليار درهم بنمو نسبته 33.2% على أساس سنوي، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 8.2 مليارات درهم بزيادة ملحوظة نسبتها 98.5%، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي، وعوائد الاستثمارات، والتنفيذ المدروس والمنضبط على مستوى المحفظة.

وخلال الربع الأول 2026، واصلت الشركة الزخم القوي عبر محفظتها المتنوعة، حيث نجحت في تحويل النمو إلى مستويات أعلى من الربحية، معززة مكانتها مستثمراً ومشغّلاً نشطاً للأصول. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمساهمات واسعة النطاق من مختلف القطاعات الرئيسية، مع توسّع الهوامش الربحية، واستمرار تحسين المحفظة الاستثمارية، إلى جانب ميزانية عمومية مرنة ومستويات سيولة قوية.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 445.3 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنة مع 428.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.1 مليار درهم، فيما حافظ النقد والأرصدة المصرفية على مستويات قوية بلغت 74.7 مليار درهم، بما يدعم استمرار النشاط الاستثماري للمجموعة. كما ارتفع إجمالي الدين إلى 94.8 مليار درهم، في إطار تمويل مبادرات النمو، في حين بلغت النسبة السريعة 2.7 ضعف، ما يعكس قوة الميزانية العمومية والمرونة المالية للمجموعة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «شكّل الربع الأول بداية قوية لعام 2026، ما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع المنصات عالية الأداء وتحسين آليات توظيف رأس المال عبر محفظتنا الاستثمارية. ويؤكد أداؤنا المتميز قوة نموذجنا المتنوع، مع تحقيق نمو واسع النطاق، وتوسّع في الهوامش، وارتفاع ملحوظ في الربحية، بينما نواصل إعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المدروسة والواعدة، وتوسيع حضورنا العالمي، وتحويل منصاتنا إلى شركات رائدة قادرة على المنافسة عالمياً. وبفضل نهجنا المنضبط ومستويات السيولة المرتفعة، تحافظ الشركة على موقع قوي يؤهلها للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين».