«سندان» تستعرض حلول الروبوتات الذكية في «اصنع في الإمارات»





استعرضت شركة «سندان»، خلال مشاركتها الأولى في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، أحدث حلولها في مجال الروبوتات الذكية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع المتقدم.

وقالت المها الشميلي، مهندسة تصميم في «سندان»، لوكالة أنباء الإمارات: «إن الشركة تشارك في المعرض بمجموعة من الروبوتات الذكية، أبرزها روبوت «MK02» المطور والمحدث بأيادٍ إماراتية، إلى جانب روبوت «Pro2O2» المخصص للاستخدام في المطاعم والأماكن الترفيهية، وروبوت «MiniO2»، الذي يستخدم في الوجهات الترفيهية والتعليمية».

وأضافت أن الروبوتات التي تطورها «سندان» تتنوع بحسب مجالات الاستخدام، حيث تشمل روبوتات مخصصة لخدمة العملاء، وأخرى تقدم خدمات تشغيلية متنوعة، بالإضافة إلى روبوتات تعليمية، يمكن توظيفها في تعليم مختلف الفئات العمرية من الصغار والكبار.

وأشارت إلى أن الشركة تستعرض كذلك الطابعات ثلاثية الأبعاد، ضمن برنامج «مواهب»، الهادف إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات الحديثة المرتبطة بها.

وتجسد «سندان» رؤية وطنية طموحة في مجال التصنيع المتقدم، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة لتطوير حلول، تعيد تشكيل مستقبل الصناعة في الإمارات، وتسهم في بناء منظومة تصنيع وطنية متكاملة، تغطي قطاعات الطاقة، والنقل، والمنتجات الاستهلاكية، والطيران والفضاء، والرعاية الصحية، والصناعات الدفاعية.

وتمتلك الشركة أنظمة ومعدات عالمية المستوى وقدرات تصنيع متقدمة، تشمل أكثر من 40 طابعة معدنية ثلاثية الأبعاد بمعايير قطاع الطيران، وأكثر من 80 نظام إنتاج ثلاثي الأبعاد مخصصاً للتطبيقات الطبية، إلى جانب أكثر من 20 نظام تشغيل دقيق «CNC» للتصنيع عالي الجودة، كما تدير الشركة مساحة إنتاج تبلغ 10 آلاف متر مربع، موزعة على ثلاثة مواقع تصنيع، بما يدعم توجهاتها نحو بناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وتمكيناً للكفاءات المحلية، وتعزيز قدرات التصنيع الإضافي في المنطقة.