1.68 تريليون دولار مستوى قياسياً لقروض السيارات في أمريكا





كشف تقرير صدر الأربعاء عن مؤسسة «ذا سينشري» ومجموعة «بروتيكت بورورز» أن قروض السيارات في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.68 تريليون دولار بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 37% مقارنة بأواخر 2018.

وأشار التقرير الذي نشرته شبكة «سي إن بي سي» إلى أن هذه الديون باتت تشكل أزمة حقيقية تلتهم أجور الأمريكيين، إذ يحمل واحد من كل أربعة مواطنين ديوناً مرتبطة بتمويل أو استئجار سيارة.

وأوضح التقرير أن متوسط القسط الشهري للسيارة ارتفع إلى أكثر من 680 دولاراً، مقارنة بـ 506 دولارات في عام 2018، فيما أصبحت الأقساط التي تبلغ ألف دولار أو أكثر تشكل 20% من إجمالي مشتريات السيارات الجديدة الممولة بالقروض في الربع الأول من 2026.

وأكد خبراء من مؤسسة «إدموندز» أن السوق لم تعد توفر سيارات جديدة بأسعار تقل عن 20 ألف دولار، حيث ركزت الشركات المصنعة على الفئات ذات الدخل المرتفع (أكثر من 150 ألف دولار سنوياً)، والتي تمثل حالياً 43% من مشتري السيارات الجديدة.