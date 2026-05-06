185 مليون درهم أرباح «باركن» في الربع الأول بنمو 36%

أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمواقف وخدمات المواقف العامة في دبي، عن تسجيل أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مع نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح وتوسّع في محفظة المواقف. ووفق نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 384.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما صعدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 231.3 مليون درهم، بنمو 31%، بهامش بلغ نحو 60%. وسجل صافي الربح 185.1 مليون درهم، محققاً زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي، في حين عززت الشركة محفظتها بإضافة 49 ألف موقف جديد، ليرتفع إجمالي عدد المواقف بنسبة 23%.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، بلغ إجمالي معاملات مواقف المركبات 34.7 مليون معاملة، فيما وصل متوسط معدل استخدام المواقف العامة إلى 21.8%. كما شهدت مبيعات البطاقات الموسمية نمواً لافتاً، لتصل إلى 100.6 ألف بطاقة بزيادة 129%.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد المواقف إلى 258 ألف موقف بنمو 23%، منها 195.2 ألف موقف عام، إلى جانب نمو كبير في مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. كما ارتفع متوسط تعرفة المواقف إلى 3.02 دراهم للساعة، مقارنة بدرهمين في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح «باركن» في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتعزيز كفاءة عملياتها، بما يدعم نمو قطاع خدمات المواقف في دبي ويواكب الطلب المتزايد على حلول التنقل الذكية. واصلت شركة «باركن» أداءها القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتوسع عملياتها وتحسن كفاءة التشغيل، ما انعكس على نمو الإيرادات والأرباح وتعزيز قاعدة الأصول.

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، إن الشركة استهلت العام بنتائج قوية، حيث بلغت الإيرادات 384 مليون درهم، بنمو 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل صافي الربح 185 مليون درهم بزيادة 36%.

وأوضح أن الأداء الإيجابي جاء نتيجة توسع المحفظة التشغيلية عبر إضافة مواقف جديدة للمركبات العامة والمناطق الخاصة التابعة للمطورين، إلى جانب تحقيق نمو قياسي في مبيعات البطاقات الموسمية التي وصلت إلى 100.6 ألف بطاقة، بارتفاع 129% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن إجمالي المعاملات ومعدل الاستخدام شهدا بعض التراجع مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تأثيرات موسمية وعوامل خارجية، من بينها التغيرات الجيوسياسية وتوقيت عطلة عيد الفطر، لافتاً إلى أن مقارنة معدل الاستخدام مع الربع الأول من 2025 لا تعكس صورة دقيقة، نظراً لعدم تطبيق التعرفة الجديدة آنذاك.

وأكد آل علي أن الشركة عززت مستويات الامتثال من خلال نشر مركبات رقابة ذكية مدعومة بالتكنولوجيا، إلى جانب فرق ميدانية تعتمد على البيانات لضمان الالتزام عبر الشبكة.

وعلى صعيد المؤشرات التشغيلية، ارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 258 ألف موقف بنهاية الربع الأول، بنمو 23% مقارنة بـ209 آلاف موقف في الفترة ذاتها من 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في المواقف التابعة للمطورين، التي سجلت أكبر مساهمة في النمو.