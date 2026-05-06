«إيدج» تمنح عقداً بـ 200 مليون درهم لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني

أعلنت مجموعة ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع عالمياً، من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية «هالكن»، عن ترسية عقد على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI» في أبوظبي، المتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة.

جاء ذلك خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس التزام إيدج المتواصل بالاستثمار في تطوير القدرات الصناعية السيادية وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر الشراكات الوطنية.

يشمل العقد توفير أنظمة فرعية حيوية تدعم توزيع الطاقة ونقل الإشارات والتكامل بين مكونات الأنظمة ضمن بنية الأنظمة الدفاعية، ما يعكس التزام إيدج بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقّع العقد كل من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وراشد المطوع، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI»، بحضور سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومطر علي الرميثي، المدير العام لمديرية التخطيط والمشتريات في المجلس.

وقال حمد المرر: «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، نواصل تحقيق السيادة في إنتاج الأنظمة التي تسهم مباشرة في حماية دولة الإمارات.. ويمثل تعاوننا الوثيق مع شركة الإمارات للكابلات خطوة مهمة نحو ضم الموردين المحليين في منظومة الدفاع المتقدمة في الإمارات، ويفتح آفاقاً أوسع لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز المحتوى المحلي».

من جانبه، قال راشد المطوع: «نثمن الثقة المتواصلة التي توليها لنا مجموعة إيدج، ونقدر دورها الريادي في دعم رؤية دولة الإمارات نحو تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على السيادة والتكنولوجيا.. وتعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً يركّز على بناء قدرات ذات أهمية وطنية، وتعزيز تكامل الموردين المحليين، ودعم طموحات دولة الإمارات في التصنيع السيادي.. وفي شركة الإمارات للكابلات، ننسجم بشكل كامل مع رؤية إيدج وقيادة دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتعزيز القدرات المحلية وضمان تنفيذ الأنظمة الفرعية الحيوية بأعلى مستويات الجودة والموثوقية».

كما أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع خطاب نوايا مع شركة Nicomatic خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.

وقّع الخطاب بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، كل من جوليان نيكولين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Nicomatic، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج.

وبموجب الخطاب، سيعمل الطرفان على تمكين الإنتاج والتوريد المحلي للموصلات عالية الأداء، بما يضمن نقل الإشارات والطاقة بكفاءة وموثوقية عبر الأنظمة الدفاعية المتقدمة.

وتدعم هذه الشراكة، من خلال ترسيخ القدرات المتخصصة داخل دولة الإمارات، تطوير منظومة صناعية متكاملة ومرنة، وتسريع جهود توطين الأنظمة الفرعية الحيوية.