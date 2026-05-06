مجموعة لولو تواصل توسّعها في الإمارات.. افتتحت متجراً جديداً في بني ياس

في إطار مواصلة توسعها الاستراتيجي في المجتمعات السكنية في ضواحي مدن دولة الإمارات، افتتحت مجموعة لولو متجراً جديداً في سكوير بلازا بمنطقة بني ياس غرب في أبوظبي. وقد قام بافتتاح المتجر حميد راشد الدرعي، مدير المركز البلدي الفرعي في الوثبة، إلى جانب خالد ديماس السويدي، وذلك بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من كبار الشخصيات.

ويمتد متجر لولو ديلي الجديد على مساحة تزيد على 29,000 قدم مربعة، ويقدم تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية، والفواكة والخضروات الطازجة، والمخبوزات، واللحوم والمأكولات البحرية، واحتياجات المنزل الأساسية، ومنتجات التجميل. ويأتي تصميم المتجر بما يعزز راحة المتسوقين، من خلال توفير نقاط دفع ذاتي ومواقف سيارات واسعة.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: "إن افتتاح لولو ديلي الجديد في بني ياس غرب يعزز سهولة الوصول والراحة للعملاء في المنطقة. ويعكس توسعنا في ضواحي المدن ويعكس التزام لولو بتقريب مفاهيم التجزئة الحديثة من المجتمعات، ودعم التنمية الإقليمية، والمساهمة في مواصلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات."

كما حضر الافتتاح كل من أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو؛ وسيفي روابالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو؛ و أبوبكر تي، مدير تطوير المشاريع؛ و. نانداكومار في.، مدير التسويق والاتصالات؛ إلى جانب آخرين.