«فيتش» تؤكد تصنيف «أبوظبي الأول» عند «AA-» مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت «فيتش» إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، مدعوماً بقاعدة أعمال محلية قوية، وهيكل تمويل وسيولة متين، وجودة أصول.

ولفتت الوكالة إلى حجم انكشاف البنك على الجهات الحكومية والقطاع العام، إلى جانب قوة رأس ماله ووفرة احتياطيات السيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال (CET1) 12.8%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 145%، في نهاية مارس 2026.

وأكّدت «فيتش» مرونة القطاع المصرفي في الإمارات، وقوّة المركز المالي السيادي لإمارة أبوظبي، المدعوم بانخفاض مستويات الدين العام وارتفاع صافي الأصول الأجنبية. ويعكس هذا التأكيد استمرار ثقة «فيتش» بالدور المحوري للبنك في المنظومة المالية، وما يحظى به من دعم سيادي قوي، إضافة إلى نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر ما يعزّز قدرته على التعامل مع التقلّبات الإقليمية، ومواصلة دعم عملائه والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي.

ويحافظ بنك أبوظبي الأول حالياً على أعلى التصنيفات الائتمانية المجمّعة بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد أعلى التصنيفات عالمياً عند مستوى «AA-» أو ما يعادله لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى.