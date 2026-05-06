«توازن» يقود توسعاً استراتيجياً عبر شراكات عالمية

على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» في أبوظبي، واصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» تعزيز حضوره الاستراتيجي، من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات النوعية التي تستهدف ترسيخ منظومة صناعية دفاعية متقدمة، وتطوير الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال في قطاعي الدفاع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

ففي إطار التوسع الصناعي، وقّع «توازن» مذكرة تفاهم مع شركة إل آي جي الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والفضائية، لإنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في دولة الإمارات، عبر تأسيس مقر للشركة داخل الدولة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز البحث والتطوير والتصنيع، ودعم خدمات الصيانة، وتكامل سلاسل الإمداد، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية.

كما وقّع المجلس اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في الدولة، بالشراكة مع شركة «داتا 7»، ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي. ويهدف المركز إلى تطوير القدرات الوطنية في الأمن الرقمي، وتوطين تقنيات متقدمة.

وفي سياق دعم الابتكار، أعلن «توازن» إطلاق برنامج تمكين ريادة الأعمال لتأهيل الشركات الناشئة الإماراتية في قطاعي الصناعات الدفاعية والأمنية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. ويوفر البرنامج حاضنات أعمال، وبرامج تدريب متخصصة، ودعماً في مجالات الاستثمار والملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب ربط الشركات بفرص برنامج التوازن الاقتصادي والبنية التحتية الصناعية المتقدمة.

وأكد مسؤولو «توازن» أن هذه المبادرات تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صناعية سيادية متكاملة، تجمع بين التصنيع المتقدم والأمن السيبراني والابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً.

وحول مذكرة التفاهم مع شركة إل آي جي الكورية الجنوبية، قال شريف هاشم الهاشمي مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن: «تعكس مذكرة التفاهم مع شركة إل آي جي، التزامنا المتواصل ببناء شراكات دولية نوعية، تُترجَم إلى مخرجات صناعية ملموسة لدولة الإمارات. ومن خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لتوسيع عملياتها في الدولة، وفق نظام المقار الصناعية للشركات العالمية داخل الدولة، نعمل على تعميق التكامل الصناعي، وتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية».

وحول اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في الدولة، قال ناصر حميد النعيمي، أهمية الاتفاقية التي تعكس دور «توازن» في ترجمة الأولويات الوطنية إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، تعزز المرونة والاستدامة على المدى الطويل. وأضاف أن «توازن» من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، سيواصل تمكين الشراكات التي تطور القدرات السيادية، وتدعم الكفاءات الوطنية، وتحقق نتائج قابلة للقياس لمنظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات.

وحول إطلاق برنامج تمكين ريادة الأعمال، قال أحمد علي الهرمودي مدير مديرية الابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي في توازن: «يمثل برنامج تمكين ريادة الأعمال ركيزة أساسية ضمن جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة للابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، حيث نركز على تمكين الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة من لعب دور محوري في تطوير التقنيات المستقبلية ذات الأولوية».