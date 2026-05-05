«أدنوك للحفر» تستهدف رفع إيرادات التصنيع والخدمات إلى 50% خلال 5 سنوات

أكد يوسف سالم، الرئيس المالي للشؤون المالية في "أدنوك للحفر"، أن الشركة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق توازن في هيكل إيراداتها ليأتي نحو 50% من أعمال الحفر و50% من أنشطة التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، في إطار استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وقال سالم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن مشاركة "أدنوك للحفر" في الحدث تأتي انطلاقاً من تركيزها على زيادة المحتوى المحلي في الصناعة، مشيراً إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، من بينها "أدنوك للتكرير" وشركات دولية، بهدف توسيع نطاق تصنيع المعدات النفطية داخل الدولة.

وأوضح أن تعزيز التصنيع المحلي يسهم في خفض التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد، مؤكداً أن الشركة تعمل على توطين تصنيع معدات حيوية مثل معدات الحفر وخدمات القياس، بما يتيح استخدامها محلياً وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن "أدنوك للحفر" تمتلك حضوراً متنامياً خارج الدولة، إذ تدير حالياً نحو 30 حفارة في أسواق إقليمية، من أصل 170 حفارة لديها.

وكشف عن إتمام "أدنوك للحفر" خلال الفترة الأخيرة صفقتي استحواذ استراتيجيتين خارج الدولة، شملت الأولى الاستحواذ على حصة أعمال عُمان والكويت في يناير، فيما تضمنت الصفقة الثانية الاستحواذ على 80% من شركة "محمد البرواني" لخدمات النفط، ما أضاف نحو 22 حفارة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحفارات خارج الدولة إلى نحو 30 حفارة.

وأضاف أن إيرادات الشركة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار من أنشطة الحفر، فيما تسهم الخدمات النفطية والتصنيع بنحو 1.5 مليار دولار، أي ما يقارب 30% من إجمالي الإيرادات، لافتاً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع ضمن الخطط المستقبلية.

وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، أكد سالم أن الشركة تتوقع تحقيق نتائج متماشية مع المستهدفات، مستفيدة من مرونة نموذج أعمالها وارتكازها على عقود طويلة الأجل. وأوضح أن الشركة تواصل خطط التوسع، مدفوعة بزيادة الطاقة الإنتاجية المستهدفة لدولة الإمارات، حيث من المتوقع إضافة ستة حفارات جديدة داخل الدولة و4 خارج الدولة خلال العامين المقبلين.