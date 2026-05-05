شراكة بين «أبوظبي للشركات العائلية» و«أبوظبي الإسلامي» لتعزيز الخدمات المصرفية

أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف وضع إطار منظم لتقديم خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأعضاء المجلس.

وبموجب الاتفاقية، يقدّم المصرف حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة، تشمل إدارة علاقات مخصصة عبر مدير علاقات خاص، وتسريع إجراءات انضمام المتعاملين، إلى جانب حلول استثمارية مصممة خصيصاً، وبطاقات ائتمانية مغطاة، بما يلبي احتياجات العائلات الثرية وأصحاب الأعمال.

وتغطي الاتفاقية ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقديم حلول الخدمات المصرفية الخاصة، وتنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة، بالإضافة إلى تطوير خدمات مخصصة لأعضاء المجلس. كما سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة على موقعه الرسمي حصرياً لأعضاء المجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه مجلس أبوظبي للشركات العائلية لتعزيز القدرات المالية لمجتمع الشركات العائلية في الإمارة، وتوفير تجربة مصرفية راقية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأكد مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أن المذكرة تعكس التزام المجلس بربط أعضائه بخدمات مالية عالمية المستوى تدعم طموحاتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعد شريكاً استراتيجياً مثالياً في هذا الإطار.

من جانبه، أوضح حسن عبدالله الشامسي، مدير الخدمات المصرفية الخاصة بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن الشراكة تهدف إلى تقديم حلول مالية مصممة بعناية تستند إلى فهم احتياجات العائلات، وتعزز من تجربة المتعاملين عبر خدمات تقوم على الثقة والجودة والاستدامة المالية.

وتعكس هذه الاتفاقية طموح مجلس أبوظبي للشركات العائلية في بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخدمات الداعمة للحوكمة والمرونة المالية، بما يعزز تنافسية الشركات العائلية واستدامتها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.