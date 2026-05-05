اتفاقية لتنفيذ محطة الفجيرة للتحلية باستثمارات تتجاوز مليار درهم

وقّع الكيان التطويري والاستثماري التابع لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء مع «إن إم دي سي إنفرا» و«لانتانيا أغواس»، لتنفيذ مشروع محطة الفجيرة الأولى لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وبنموذج المنتج المستقل، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون جالون يومياً، وبإجمالي استثمارات قدرها 1.046 مليار درهم.

جرت مراسم التوقيع على هامش معرض «اصنع في الإمارات» المقام حالياً في أبوظبي.

وقّع الاتفاقية كل من المهندس محمد الشحي الرئيس التنفيذي لذراع التطوير والاستثمار التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وهاريس جياتسوس الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنفرا، وبيدرو ألماغرو الرئيس التنفيذي لشركة لانتانيا أغواس. وحضر مراسم التوقيع المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للماء والكهرباء»، ورئيس مجلس إدارة هذا الكيان الاستثماري التابع لها، والدكتور ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي.

ويعد مشروع محطة الفجيرة للتحلية ثاني مشروع من نوعه تطرحه «الاتحاد للماء والكهرباء»، بالشراكة مع القطاع الخاص، بعد مشروع محطة نقاء للتحلية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 150 مليون جالون يومياً.

وتقع المحطة الجديدة بميناء الفجيرة على ساحل خليج عُمان، بما يتيح لها الاستفادة من البنية التحتية البحرية والبرية الرئيسة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية التعاقدية للمحطة 60 مليون جالون يومياً، مدعومة بسعة تخزينية تعادل 18 ساعة إنتاج.وعند بدء تشغيلها، ستوفر المحطة إمدادات موثوقة من المياه المحلاة لدعم القطاع السكني وقطاعات الأعمال في إمارة الفجيرة والمناطق الشمالية من البلاد، لا سيما خلال فترات ذروة الطلب. كما سيسهم المشروع في تعزيز مرونة البنية التحتية الأساسية للمياه ودعم استدامة الإمدادات. ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال فترة تقارب 30 شهراً، بما يشمل الأعمال المدنية وأنظمة المعالجة والتشغيل التجريبي. ومن المقرر أن تبدأ المحطة بطاقة إنتاجية جزئية، قبل أن تصل مرحلياً إلى كامل طاقتها الإنتاجية.

خطوة مهمة

وقال المهندس محمد الشحي: «يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد للماء والكهرباء لتطوير قدرات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، ويعكس الالتزام بتطوير أصول مائية موثوقة وفعالة وجاهزة للمستقبل، قادرة على تلبية الطلب المتنامي، ودعم الأمن المائي طويل الأمد». وأكد الشحي أن مشروع الفجيرة الأول لإنتاج المياه وفق نموذج المنتج المستقل، يشكل إضافة استثمارية مهمة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فيما يجري العمل حالياً على تطوير عدد من المشاريع الأخرى بتقنية التناضح العكسي، سيتم الإعلان عنها في حينه.

المنتج المستقل

وقال هاريس جياتسوس الرئيس التنفيذي لشركة إن إم دي سي إنفرا: «نعتز بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء في مشروع محطة الفجيرة لتحلية المياه وفق نموذج المنتج المستقل، بما يعكس التزامنا بتطوير بنية تحتية حيوية، تدعم أولويات التنمية طويلة الأمد في دولة الإمارات. وتعد تحلية المياه محوراً رئيساً في أعمالنا، مدفوعاً بارتفاع الطلب المتنامي في السوق، ونحن ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. ومنذ تطوير قدراتنا في مجالات التحلية ومعالجة المياه والبنية التحتية لمياه الصرف الصحي، بدأنا بالفعل في ترجمة هذه الخبرات إلى مشاريع قائمة في الدولة. ويعد الأمن المائي ركيزة أساسية للنمو المستدام، لذلك نوظف خبراتنا في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تدعم هذا التوجه الاستراتيجي».

وقال بيدرو ألماغرو: «نفخر بهذه الخطوة المهمة، التي نحققها من خلال ترسية المشروع، إذ تمثل محطة الفجيرة لتحلية المياه باكورة مشاريعنا في دولة الإمارات، ومع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها لانتانيا أغواس لدولة الإمارات ولهذه الشراكة».