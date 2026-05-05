«توازن» و«إل آي جي» الكورية يتعاونان لإنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في الامارات

وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) وشركة إل آي جي الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والفضائية، مذكرة تفاهم لبحث وتطوير التعاون في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، وذلك بهدف إنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في دولة الإمارات يتم تشغيله عبر مقر للشركة داخل الدولة.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إقامة حوار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية في دولة الإمارات من خلال تأسيس مقر للشركة الكورية داخل الدولة والعمل المشترك في مجالات تشمل البحث والتطوير والتصنيع ودعم خدمات الصيانة، وتكامل سلاسل الإمداد.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن وغونهيك لي، رئيس شركة إل آي جي للصناعات الدفاعية والفضائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026».

ويأتي التوقيع على المذكرة في هذا التوقيت ليؤكد على أهمية منصة «اصنع في الإمارات» بوصفها محركاً للشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التوطين الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد، واستقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع المتقدم في دولة الإمارات.

و قال شريف هاشم الهاشمي: «تعكس مذكرة التفاهم مع شركة إل آي جي التزامنا المتواصل ببناء شراكات دولية نوعية تُترجَم إلى مخرجات صناعية ملموسة لدولة الإمارات. ومن خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لتوسيع عملياتها في الدولة وفق نظام المقار الصناعية للشركات العالمية داخل الدولة، نعمل على تعميق التكامل الصناعي، وتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية».

وقال غونهيك لي:«توفر المنظومة الصناعية الدفاعية في دولة الإمارات بيئة مثالية للمصنّعين العالميين للتوسع والنمو والابتكار. وتمثّل مذكرة التفاهم مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي خطوة محورية في إطار التزامنا بالإسهام في تنمية القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية في دولة الإمارات، ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة لتتحول إلى تعاون استراتيجي راسخ ومؤثر على المدى البعيد».

وتعكس المذكرة الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز القدرات الصناعية في دولة الإمارات، ودعم قطاع التصنيع الدفاعي، وترسيخ التعاون على المدى الطويل في مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، والصيانة والإصلاح والعمرة، وتكامل سلاسل الإمداد.