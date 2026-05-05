«هيئة زايد لأصحاب الهمم» تستعرض منظومة إنتاجية متكاملة

تشارك هيئة زايد لأصحاب الهمم في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» امتداداً لحضورها النوعي في المعرض.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها منظومة إنتاجية متكاملة تقودها كفاءات من أصحاب الهمم، تقدّم من خلالها منتجات متنوعة صُنعت بأيديهم تشمل نماذج تطبيقية ناجحة في مجالات متعددة، حيث تعرض الهيئة منتجات حرفية وإبداعية ضمن جناح وزارة الثقافة، إلى جانب تجربة حية في ورشة المعينات السمعية «مصنع النحلة» ضمن جناح مؤسسة الإمارات للدواء، حيث يتم استعراض مراحل تجميع وبرمجة وفحص الأجهزة السمعية وفق معايير طبية دقيقة.

كما تشمل المشاركة ورشة الخياطة التي تقدم منتجات متقنة تعكس جودة التنفيذ ودقة التفاصيل، إضافة إلى كافيه «النحلة» الذي يقدّم تجربة ضيافة احترافية بأيدي أصحاب الهمم، إلى جانب مصنع الأجبان الذي يعرض منتجات غذائية عالية الجودة تجسد مفهوم «صنع في الإمارات» وتواكب معايير الصناعة الوطنية.

وتعكس هذه المشاركة امتداد جهود الهيئة في تطوير برامج التأهيل المهني، التي تركز على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتمكين أصحاب الهمم من اكتساب مهارات تخصصية في مجالات الصناعات الغذائية والحرفية والخدمية، وصولاً إلى التقنيات الحديثة، بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركتها في المعرض تجسد رؤية واضحة ترتكز على التمكين الاقتصادي، وأنها تعمل على تحويل مسارات التأهيل إلى فرص إنتاج حقيقية تمكّن أصحاب الهمم من الاندماج الفاعل في القطاع الصناعي.

كما أكدت أن ما نشهده اليوم هو نتاج رحلة متكاملة من التدريب والتأهيل والعمل، أثمرت منتجات بجودة عالية.