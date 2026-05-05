عنان للاستثمار: تسارع أعمال البنية التحتية في «أرابيان هيلز»

في إطار رؤيتها الهادفة إلى تطوير مجتمعات استثمارية وسكنية متكاملة ترتكز على أعلى معايير الجودة والاستدامة، تواصل شركة عنان للاستثمار القابضة تحقيق تقدم استراتيجي متسارع في مشروعها -أرابيان هيلز- أحد أبرز المشاريع الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد المشروع تطوراً ملحوظاً في مختلف أعمال البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق، المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والاتصالات، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المشروع ورفع قيمته الاستثمارية، بما يواكب تطلعات المستثمرين والملاك نحو مجتمع متكامل ومستدام.

وفي إنجاز نوعي جديد يُضاف إلى مسيرة تطوير المشروع، أعلنت شركة أرابيان هيلز للتطوير العقاري عن اكتمال الأعمال الأساسية للمدخل المباشر للمشروع، بطول 900 متر وعرض 8.5 أمتار، والمرتبط استراتيجياً بشوارع داخلية منفذة بالكامل بطول 2.5 كم والمتضمنة أعمال الإنارة، الأرصفة، تجميل الساحات وجوانب الطرقات. وذلك وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل بلدية العين، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الهندسية والتنفيذية لضمان أعلى مستويات المتانة والاستدامة والكفاءة التشغيلية على المدى الطويل. كما تم الانتهاء بنسبة كبيرة من أعمال الدوار الرئيسي للمشروع، والذي يشكل عنصراً محورياً في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز سهولة الوصول إلى مختلف مناطق المشروع، مع توفير مستوى متقدم من السلامة المرورية والكفاءة في التنقل اليومي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة، خاصة مع الربط المباشر للمشروع مع طريق الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان (دبي ــ العين) أحد أهم المحاور الرئيسية في الدولة. كما يمثل هذا الربط الحيوي إضافة نوعية للمشروع، إذ يسهم بشكل مباشر في تعزيز سهولة الوصول، ورفع مستوى الراحة والمرونة، وزيادة القيمة الاستثمارية للأراضي والعقارات، إلى جانب دعم بناء مجتمع متكامل يتمتع ببنية تحتية حديثة واتصال استراتيجي فعال.

ويعكس هذا التطور التزام الشركة ببناء مشروع لا يقتصر فقط على تطوير الأراضي، بل يمتد إلى إنشاء بيئة عمرانية متكاملة توفر تجربة سكنية واستثمارية استثنائية، تجمع بين التخطيط الذكي، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول. وأكدت الشركة أن تطوير المدخل الرئيسي والطريق الرابط يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة أرابيان هيلز وجهة استثمارية رائدة، من خلال التركيز على البنية التحتية عالية الجودة، والربط الاستراتيجي، والتنفيذ وفق أعلى المعايير.