«K2» تطلق مركبة «الذيب» خلال «اصنع في الإمارات 2026»

أطلقت شركة «K2» المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الثلاثاء، مركبة «الذيب» متعددة الاستخدامات خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، مقدمةً رؤية جديدة للتنقل تم تطويرها خصيصاً بما يتناسب مع بيئة وثقافة وأنماط الحياة في منطقة الخليج العربي.

وتعكس «الذيب» التي تم ابتكارها في دولة الإمارات قناعة «K2» بأن المنطقة تستحق مركبات تُصمم من البداية وفق ظروفها واحتياجاتها الحياتية بدلاً من منتجات طُورت لأسواق أخرى ثم جرى تعديلها لتناسب الاستخدام الإقليمي. وتُجسّد «الذيب» تصوراً لمركبة رياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، صُممت لتلبي متطلبات التضاريس الصحراوية والرحلات الطويلة والاستخدامات الخارجية والطبيعة الاجتماعية العميقة للتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل الإطلاق أحدث خطوات «K2» في بناء قدرات متقدمة في قطاع التنقل انطلاقاً من دولة الإمارات، حيث تركز الشركة على تطوير تقنيات مصممة وفق احتياجات المنطقة عبر مشاريع تشمل التنقل الذاتي من خلال «AutoGo»، ومبادرات الطيران المتقدم عبر «AutoCraft»، وبرامج المركبات التشغيلية المتخصصة من خلال «Eneron».

تأثير عالمي

وقال شون تيو المدير التنفيذي لشركة «k2»، إن دولة الإمارات تثبت باستمرار قدرتها على بناء صناعات وتقنيات ذات تأثير عالمي، ونؤمن بأن قطاع التنقل يجب أن يكون امتداداً لهذا الطموح. وأضاف أنه في منطقة الخليج العربي تصبح المركبات جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية فهي تنقل العائلات لمسافات طويلة وترافق التجمعات في الصحراء وتواكب لحظات مهمة في حياة الناس وذكرياتهم.