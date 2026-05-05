بحضور عبدالله بن طوق.. «لولو» تطلق المرحلة الثانية من مصنع «الطيب» لتعزيز الأمن الغذائي

بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق المرحلة الثانية من مصنعها «الطيب» لتصنيع الأغذية في أبوظبي، في خطوة لتعزيز قدراتها في مجال التوريد المحلي، حيث يدعم هذا التوسع الإنتاج الغذائي المحلي، ويعزز كفاءة سلسلة التوريد، ويعود بالنفع على المزارعين المحليين، حيث تم خلال الفعالية إطلاق أول شحنة تصدير من المصنع إلى البحرين.

وأكدت مجموعة لولو التزامها بدعم أجندة الأمن الغذائي والصناعي لدولة الإمارات، خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتعكس الدورة الخامسة من هذا المعرض الرائد، الذي يضم أكثر من 1245 عارضاً، النمو المتسارع والقدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وفي إطار هذه الحملة الوطنية تعاونت لولو للتجزئة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للترويج للمنتجات الإماراتية عبر شبكة متاجرها ومنصات التجارة الإلكترونية. وتعزز هذه المبادرة ظهور المنتجات من خلال تخصيص مساحات عرض لها، وإعفاءات من الرسوم، ودعم تسويقي متكامل، ما يمكن العلامات التجارية المحلية من التوسع، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.

وفي خطوة مهمة لتعزيز منظومة الغذاء الوطنية وقعت لولو أيضاً مذكرة تفاهم مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات. وستركز هذه الشراكة على الترويج للمنتجات الغذائية الإماراتية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بمبادرات الأمن الغذائي، وتمكين المواهب في هذا القطاع.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو في تعليقه على هذه المبادرات: «إن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء منظومة صناعية وغذائية قوية وقادرة على المنافسة عالمياً ملهمة حقاً. ونحن في لولو نفخر بدعم هذه المسيرة، من خلال الترويج للمنتجات المحلية، والاستثمار في إنتاج الغذاء، وتسهيل وصول العلامات التجارية المحلية إلى الأسواق، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام وقوي».