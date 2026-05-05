شراكة بين «مبادلة» و«ستون بيك» للاستثمار في تأجير الحاويات بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»؛ استثمار مشترك بقيمة 300 مليون دولار إلى جانب «ستون بيك»؛ الشركة المتخصصة في البنية التحتية والأصول المادية، لدعم استحواذ «تكستاينر» على «سيكو»، وهما شركتان رائدتان في قطاع تأجير حاويات الشحن.

وتأتي الصفقة في أعقاب استحواذ «ستون بيك» على «تكستاينر» في عام 2024، ودعماً لاستحواذ «تكستاينر» على «سيكو» في عام 2025، ما أثمر عن إنشاء إحدى أكبر منصات تأجير الحاويات في العالم. وتضمُّ المنصة أسطولاً مشتركاً يتجاوز 8 ملايين وحدة مكافئة، إلى جانب شبكة تشغيلية تغطي أبرز ممرات التجارة الدولية، لا سيما في القارة الآسيوية، مما يُعزِّز دورها المحوري في دعم سلاسل الإمداد العالمية، عبر تمكين شركات الشحن من الوصول المرن إلى السعات التخزينية اللازمة للحاويات.

وتُعد «تكستاينر» و«سيكو» من أبرز المشغّلين في قطاع تأجير الحاويات، حيث تتمتعان بعلاقات راسخة مع قاعدة واسعة من العملاء، وأساطيل متنوعة على مستوى العالم.

ويمثّل تأجير الحاويات ركيزة أساسية في منظومة الخدمات اللوجستية العالمية، حيث يُنقل نحو 75 % من إجمالي التجارة الدولية عبر الممرات البحرية، وتستحوذ الحاويات على القيمة الأكبر من البضائع المتدفقة عبر سلاسل الإمداد. ويمتاز هذا القطاع بنموذج عمل مرن يستند إلى عقود تأجير طويلة الأمد ومعدلات إشغال مرتفعة، مما يضمن تدفقات إيرادات مستدامة وأداءً يتسم بالاستقرار والمرونة عبر مختلف دورات السوق العالمية.

شراكات نوعية

وقال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة: «يجسِّد هذا الاستثمار نهجنا الراسخ في بناء شراكات نوعية مع أبرز المشغّلين العالميين للاستثمار في منصات البنية التحتية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي. وباعتباره محركاً جوهرياً للتجارة الدولية، يؤدي قطاع تأجير الحاويات دوراً محورياً في ضمان التدفق السلس والفعّال للبضائع عبر الأسواق العالمية. ومن هنا تبرز أهمية صفقة استحواذ «تكستاينر» على «سيكو»، والتي ستثمر عن إنشاء منصة موحدة واسعة النطاق، تتمتع بمكانة قوية وتنافسية في هذا القطاع. وبالتعاون مع «ستون بيك»، نستثمر في شركة تتمتع بأسس قوية تمكنها من تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

وقال جيمس وايبر، عضو مجلس إدارة «تكستاينر»، ورئيس الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة لدى «ستون بيك»: «يسرُّنا الترحيب بـ«مبادلة» كشريك لنا في هذه المنصة عالية الجودة، والتي تشكل حلقة وصل أساسية في منظومة التجارة العالمية. نتطلع إلى العمل معاً لدفع عجلة النمو المستدام لكل من «تكستاينر» و«سيكو»، وتعزيز قدراتهما لمواصلة تقديم حلول حاويات مرنة وموثوقة للعملاء حول العالم».