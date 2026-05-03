شراكة بين «أناتا» و«أجيال» لتعزيز الصناعات المتقدمة

أعلنت مؤسسة «أناتا» القابضة، وشركة «أجيال» القابضة، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إنشاء منشأة صناعية متقدمة في إمارة أبوظبي، تركّز على تطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار ضمن منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مكونات سلاسل التوريد والتصنيع، بما يرسخ مفهوم الحلول الصناعية الشاملة.

وتتضمن الشراكة كذلك إطلاق خط إنتاج متخصص في قطاع الصناعات البحرية، يشمل تصنيع القوارب السريعة ذات الاستخدامات التخصصية، بما يعزز تنوع القدرات الصناعية للمشروع. وتُقدّر الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى بنحو 200 مليون درهم.

وفي هذا السياق، أكد راشد أحمد الرميثي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «أجيال» القابضة، أن هذه المبادرة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة، القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة، مشيداً بالبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الدولة من تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها في القطاعات الصناعية المتقدمة.

ويُذكر أن مشاركة «أناتا» في منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات 2026» تمثل حضورها الثاني في هذه المنصة الصناعية البارزة، التي تجمع نخبة من المؤسسات الطامحة للعب دور محوري في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة.