275.8 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في الربع الأول





حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار مقارنة بـ271 مليون دولار كما في الربع الأول 2025، محققة نمواً بنسبة 2%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 79 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 9 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7% لتصل إلى 41.9 مليار دولار مقارنة بـ39.1 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 57.5 مليار دولار مقارنة بـ53.2 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 بالرغم من حالة عدم الاستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها في إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، تعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكد أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوع للبنك، المرتكز على الانتشار الجغرافي الواسع، مدعوماً بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة، مؤكداً ثقته بقدرة البنك العربي على الاستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.

من جهتها بيّنت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

وأكدت التزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وأشارت إلى أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يوجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خدماتها دون أي انقطاع، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة في جميع الأوقات.