Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

223.7 مليار دولار إنفاق متوقع لسياح دول مجلس التعاون في 2034

undefined's profile picture

وام

تحقق دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما مطردا في العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي إذ تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس إلى أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيبلغ 223.7 مليار دولار أمريكي في عام 2034، فيما ستبلغ النسبة المتوقعة لمساهمة إنفاق الزوار القادمين من إجمالي الصادرات 13.4%.

وتوضح آخر البيانات الصادرة عن المركز أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بدول المجلس سجل 135.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بارتفاع نسبته 28.9% مقارنة بعام 2019.

وجاءت دول مجلس التعاون في المراكز الأولى في مؤشر الأمن والسلامة على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2024 حيث إن جميع دول المجلس تفوق المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجات علما بأن المؤشر يتراوح بين 1 و7 درجات.

كما تصدرت جميع دول المجلس المراكز الـ6 الأولى لقوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي.