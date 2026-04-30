دبي ترسّخ مكانتها وجهة أولى للمشاريع العقارية الفاخرة

تشهد دبي زخماً متواصلاً في سوق العقارات الفاخرة، مدفوعة بتزايد الطلب من المستثمرين الدوليين والباحثين عن أنماط حياة راقية تجمع بين الجودة والابتكار والخدمات المتكاملة. ومع استمرار تطوير مشاريع سكنية متقدمة تركز على التجربة الشاملة للسكن، تكرّس دبي مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش الفاخر والاستثمار العقاري عالي القيمة.

وأطلقت سيمبوليك ديفيلوبمنتس، بالشراكة مع مجموعة إيليت القابضة، عرضاً ترويجياً جديداً لمشتري مشروع «سيمبوليك زين ريزيدنسز» في دبي، يتضمن الحصول على سيارة «جيتور T2» عند شراء منزل خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2026.

وجاء الإعلان عن المبادرة عقب توقيع رسمي في دبي، في خطوة تعكس توجه المطورين نحو تقديم حزم متكاملة تجمع بين السكن والتنقل ضمن تجربة واحدة.

ويعد مشروع «سيمبوليك زين ريزيدنسز» ثالث مشاريع الشركة، ويستهدف تقديم مجتمع سكني منخفض الكثافة يركز على المساحات الواسعة والراحة العائلية، مع وحدات سكنية ذكية ومفروشة بالكامل. وتتبنى المبادرة مفهوم «استثمار واحد.. مفتاحان»، عبر الجمع بين امتلاك المنزل ووسيلة التنقل اليومية.

وأكد مرتضى معز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيمبوليك للتطوير العقاري، أن توجهات السوق تشهد تحولاً نحو البحث عن تجربة معيشية متكاملة، وليس مجرد امتلاك عقار، مشيراً إلى أن الشراكة مع «جيتور» تعكس هذا التوجه من خلال دمج عنصر التنقل في تجربة التملك.

من جانبه، أوضح هارون حياة، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة، أن السيارة تمثل إضافة طبيعية للحياة اليومية، ما يجعلها جزءاً من منظومة سكنية أوسع تلبي احتياجات العائلات في الإمارات.

ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة تشمل شققاً من 2.5 غرفة نوم، ومنازل مختارة بحدائق من 3.5 غرف نوم، مع تصميمات تراعي الراحة والوظائف العملية، إضافة إلى مرافق تشمل مسابح، ومنصات لليوغا، ومسارات للركض، ومناطق للأطفال، ومرافق صحية.

كما يتضمن المشروع عناصر استدامة مثل شحن السيارات الكهربائية وحلول الطاقة الذكية، في ظل توجه متزايد في السوق العقاري نحو تطوير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات نمط الحياة الحديث.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في الإمارات تسجيل نشاط مستقر، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المشاريع التي تجمع بين جودة الحياة والمرونة والخدمات المتكاملة.