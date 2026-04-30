الإمارات تقود التحول العالمي في التجزئة الرقمية عبر «حلقة الثقة»

أطلقت «ماجد الفطيم» بالتعاون مع «فيزا» ورقة بيضاء حول بناء اقتصاد تجزئة رقمي موثوق في الإمارات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وترسيخ ثقة المتعاملين عبر القنوات التقليدية والرقمية، وتقدم الورقة مفهوم «حلقة الثقة»، الذي يركز على بناء الثقة عبر ثلاث ركائز رئيسية: الملاءمة، والتفويض، والمعالجة، بما يضمن تجربة متكاملة تبدأ من التفاعل الأول وتنتهي بإدارة المدفوعات والاسترداد بشفافية عالية، إلى جانب تحديد خمس ركائز أساسية لبناء منظومة تجزئة رقمية قابلة للتوسع، تشمل الهوية الرقمية وأمن البيانات والتشغيل البيني.

وتؤكد الورقة أن نجاح قطاع التجزئة المستقبلي يعتمد على دمج التقنية مع الثقة، في ظل ارتفاع الاعتماد على المدفوعات الرقمية التي تمثل نحو 80% من العمليات في الدولة، مع تزايد استخدام الهاتف المتحرك في التسوق.

وأكدت الشركتان أن التعاون بين مزودي المدفوعات وشركات التجزئة يعزز الابتكار ويحسن تجربة العملاء، فيما أظهرت البيانات أن 82% من المستهلكين في الإمارات يفضلون زيادة التسوق الإلكتروني عند توفر الدفع السهل، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاقتصاد الرقمي.

وقال دارين تايلور، نائب رئيس برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل تجربة العميل في قطاع التجزئة، إلا أن الثقة تبقى العنصر الأهم، مؤكداً أن حماية شعور المتعامل بالأمان والتحكم هو أساس بناء الولاء وتحسين التجربة على المدى الطويل.

ومن جانبه، أوضح ديفيندار أغاروال، رئيس العملاء العالميين والشركاء التقنيين وأعمال التجار للمنطقة في «فيزا»، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل التجزئة الرقمية، مع اعتماد واسع على المدفوعات الإلكترونية والهاتف المتحرك، مشيراً إلى أن الجمع بين البنية التحتية الآمنة للمدفوعات ومنظومة التجزئة المتطورة يسهم في تعزيز الابتكار وترسيخ ثقة المستهلكين.

وتشير النتائج إلى تأثير ملموس لهذه الحلول، إذ ارتفعت معدلات التفاعل مع العروض المخصصة بنسبة 23% عبر منصة الولاء «شير»، بينما أكد 82% من المستهلكين في الإمارات رغبتهم في زيادة التسوق الإلكتروني عند توفر الدفع بنقرة واحدة.