تعاون بين «أو كي إكس» و«بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد»

أعلنت شركة «أو كي إكس» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إطلاق إطار عمل مشترك مع شركة «بلاك روك» وبنك «ستاندرد آند تشارترد» لدمج عملة «BUIDL»، التي تُمثِّل حصصاً في صندوق استثماري تابع لشركة «بلاك روك» يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، ضمن آليات استخدام الضمانات في التداوُل.

وتمثّل هذه الخطوة سابقة من نوعها، إذ يتولّى أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB) دور أمين حفظ الأصول في هذا النموذج التشغيلي. ويتيح هذا الإطار لعملاء «أو كي إكس» الاحتفاظ بأصول الضمان لدى أمين حفظ الأصول ضمن نظام وصاية خاضع للتنظيم وخارج منصّة التداوُل، مع تمكينهم في الوقت نفسه من استخدامها كضمان لتنفيذ صفقات التداوُل على منصة «أو كي إكس» نفسها ضمن بيئة تشغيل متكاملة، وذلك دون الحاجة إلى نقل هذه الأصول إلى المنصَّة.

ومن خلال هذا الإطار المشترك، يمكن للعملاء من فئة كبار الشخصيات ومن قطاع المؤسَّسات لدى «أو كي إكس» تخصيص عملة BUIDL كأصل ضمان محفوظ خارج منصَّة التداوُل في إطار نظام وصاية على الأصول خاضع للتنظيم لدى بنك «ستاندرد آند تشارترد»، مع مواصلة التداوُل بسلاسة عبر منصة «أو كي إكس» في الشرق الأوسط، ما يلغي الحاجة إلى نقل الأصول بين منصَّات مختلفة. إضافة إلى الخيار السابق، من المُمكن إيداع عملة BUIDL والتداوُل بها ضمن منصَّة التداوُل نفسها مباشرةً، كما يمكن استخدامها كأصل ضمان يُحقِّق العائدات تلقائياً للتداوُل بالهامش.

ويرسي هذا الإطار الذي يجمع أكبر مدير للأصول في العالم وبنكاً عالمياً من الفئة الأولى ومنصَّة رائدة لتداوُل الأصول الرقمية، نموذجاً جديداً لتوسيع الاستخدامات العملية لنظام العملات الرقمية المُتكامِل، إذ يجمع بين مستويات الأمان في التمويل التقليدي وكفاءة الأسواق الرقمية، بما يُرسخ تمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيَّة على السلسلة في صميم البنية التحتية للأسواق العالمية.

وقالت سمارا كوهين، الرئيسة العالمية لتطوير الأسواق في «بلاك روك»: صُمِّمت عملة BUIDL لتقديم مزايا تمثيل الأصول كعملات رمزيَّة على السلسلة في مجال التعرُّض الاستثماري لسندات الخزانة قصيرة الأجل، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين إمكانية تحقيق عائدات بالدولار الأمريكي عبر البنية القائمة على البلوكتشين.

وقال حيدر رفيق، الشريك الإداري العالمي لدى «أو كي إكس»: يسلط هذا التعاون الضوء على الإمكانات الكبيرة لتمثيل الأصول الواقعية كعملات رمزيّة على السلسلة على أوسع نطاق. فمن خلال تمكين المؤسَّسات من استخدام عملة BUIDL كأصل ضمان على السلسلة عبر المنصَّة العالمية لدى «أو كي إكس»، نُحسن كفاءة استخدام رأس المال ونبرهن في الوقت ذاته على كيفيَّة عمل الأدوات المالية التقليدية بسلاسة ضمن الأسواق الرقمية».

من جهتها، قالت مارجريت هاروود جونز، الرئيسة العالمية لخدمات التمويل وخدمات الأوراق المالية لدى «ستاندرد آند تشارترد»: «إن دورنا بصفة أمين لحفظ الأصول في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومبتكرة للعملاء مع تطوُّر النظام المالي المُتكامِل». وأضافت: «ومن خلال توفير وصاية آمنة على الأصول لعملة BUIDL ضمن هذا السيناريو الخاص باستخدام أصول الضمان، فإننا نسهم في تمكين العملاء من الوصول إلى الفرص في عالم الأصول الرقمية وفق أعلى معايير الحماية والامتثال التنظيمي».