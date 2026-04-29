بفارق صوتين.. موافقة مبدئية على تولي وارش رئاسة الفيدرالي

وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيح «كيفن وارش» لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لـ «جيروم باول»، ما يمهّد الطريق لعرضه على التصويت النهائي داخل المجلس.

وجاءت الموافقة بعد تصويت بواقع 13 صوتًا مقابل 11، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حول الترشيح، لكنه في الوقت نفسه يعزز فرص تمرير التصويت النهائي في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وواجه ترشيح «وارش» عقبة سابقة في اللجنة، بعدما عطله السيناتور الجمهوري «توم تيليس»، قبل أن تعلق وزارة العدل التحقيق الجنائي مع «باول»، ما أزال العقبة أمام تمرير ترشيح «وارش».

ومن المتوقع أن يتجه مجلس الشيوخ إلى التصويت النهائي على تعيين «وارش» خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء ولاية «جيروم باول» في 15 مايو.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع الذي ينتهي اليوم، والذي يُرجّح أن يكون الأخير لـ «باول» قبل أن يسلم مهام قيادة البنك المركزي إلى «وارش».