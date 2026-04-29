مجموعة المسعود: الصناعة الوطنية عنصر مهم في التنمية الاقتصادية





تنطلق أعمال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة «أدنيك»، تحت شعار «بنظهر أقوى»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، أوضح هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود أن المشاركة في فعاليات معرض اصنع في الامارات تكتسب أهمية كبيرة، حيث تتيح استعراض خطط ومشاريع المجموعة في القطاع الصناعي، وشرحها بالتفصيل، فضلاً عن تحديد وبحث فرص تصنيعية جديدة من خلال الحدث.

وأوضح التنير أن الصناعة المحلية تعتبر عنصراً هاماً في التنمية الاقتصادية لأي اقتصاد، كونها استراتيجية وتساهم في النمو الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق نمو مستدام للاقتصاد.

وقال التنير: «تفتخر شركة المسعود بريادتها في التنمية الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود، وتواصل سعيها الدؤوب لاكتشاف الفرص المتاحة لتعزيز القاعدة الصناعية للدولة من خلال مشاركتها وشراكاتها، ونحن ملتزمون تماماً بتوجيهات الحكومة الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر محلياً من خلال التصنيع، سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، لخدمة مختلف القطاعات، ويشمل ذلك التصنيع المحلي لقطاع الطاقة والمرافق العامة والقطاعات الصناعية الأخرى في الدولة».

وحول أبرز القطاعات الصناعية التي تعمل بها المجموعة، قال التنير: «تشمل القطاعات التي نعمل فيها أو نتطلع إلى دخولها: النفط والغاز، والطاقة والمياه، والتطبيقات الصناعية الأوسع نطاقاً، ونعمل حالياً في مجال التصنيع المتخصص لقطاعي البناء والإسكان، بالإضافة إلى وحدات متخصصة في النفط والغاز، وقطاع المرافق العامة بشكل عام».

وأفاد التنير أن مجموعة المسعود تتعاون مع شركاء محليين وعالميين في تطوير صناعات محلية وطنية، موضحاً أن جلب أحدث التصاميم والتقنيات أمر بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات المحلية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المواطنين الاماراتيين على المعايير العالية.

وأكد التنير أهمية ضمان أن تكون المنتجات التي يتم صناعتها ذات جودة عالية ومناسبة للعملاء المميزين في السوق، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أعلى مستويات الجودة الهندسية والتنفيذية، والاعتماد على التطور التكنولوجي المتسارع.

وحول جهود المجموعة للاستثمار بمزيد من الفرص في القطاع الصناعي، أجاب التنير بالقول: نسعى إلى تعزيز قاعدتنا الصناعية محلياً، وإضافة قيمة محلية. لذا، فإن المشاركة في فعاليات معرض اصنع في الامارات لا تقتصر على عرض ما لدينا فحسب، بل تشمل أيضاً التعرّف على فرص أخرى ومناقشتها، بما يتناسب مع استراتيجية مجموعتنا، ويخدم الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بتدريب وتأهيل المواطنين للعمل بالمجال الصناعي في المجموعة، رد التنير بالقول: نحن كمجموعة ملتزمون بتوطين الوظائف، وقد نجحنا في إطلاق العديد من البرامج التي حققت نجاحاً باهراً، ونبقى ملتزمين التزاماً كاملاً بهذا الهدف الوطني، لما له من أهمية بالغة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.