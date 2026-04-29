تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«أزكون القابضة» لتعزيز التعاون الاستراتيجي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أذربيجان للنقل والاتصالات القابضة (أزكون القابضة)، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية وحلول التجارة الرقمية في أذربيجان.

يهدف الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى وضع إطار استراتيجي لاستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل المتكامل والبنى التحتية اللوجستية، إضافة إلى الحلول البحرية والرقمية في أذربيجان.

شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من معالي سعيد الهاجري، وزير دولة؛ ويالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان؛ وبحضور كل من محمد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان؛ وألتشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الإمارات؛ وشاهين باباييف، الرئيس التنفيذي لشركة «أزكون القابضة». وقد تم توقيع المذكرة من قبل عبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وفوجار ميرزا زاده، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أزكون القابضة».

وقال الشامسي: «تمثل مذكرة التفاهم مع «أزكون القابضة» خطوة مهمة في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز وجودها عبر الممرات التجارية الرئيسية، وتطوير شبكة الربط التجاري بين آسيا الوسطى وأوروبا. وتوفر أذربيجان بموقعها المحوري الذي يربط الشرق بالغرب فرصاً واعدة، وإننا نتطلع إلى توظيف قدراتنا المتكاملة في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والحلول الرقمية في البلاد، والإسهام في تطوير مسارات أكثر كفاءة وترابطاً ورفداً للتجارة».

وقال فوجار ميرزا زاده: «نسعى من خلال التعاون في مجالات تطوير الموانئ، وبناء السفن، والخدمات اللوجستية، والتكامل الرقمي، والربط متعدد الوسائط، إلى تحقيق نمو طويل الأمد وتنافسية أكبر للاقتصاد الوطني. كما نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون فيما بيننا لدعم فرص تيسير التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة أذربيجان مركزاً لوجستياً رائداً».

يأتي هذا التعاون في أعقاب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان حيّز التنفيذ رسمياً في 15 أبريل 2026. وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً لافتاً، يعكس متانة هذه العلاقة الثنائية ومرونتها. وقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بنسبة 31.4% خلال العامين الماضيين لتتجاوز 2.2 مليار دولار في عام 2025.