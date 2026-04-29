أرباح أمريكانا للمطاعم تقفز 93% إلى 232 مليون درهم





أظهرت البيانات المالية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية، عن فترة الربع الأول من 2026، ارتفاع الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 93.5% متجاوزاً 63 مليون دولار (232 مليون درهم).

ودعم الأرباح زيادة إيرادات الشركة إلى 649.7 مليون دولار (2.4 مليار درهم)، بنمو سنوي 13.3%، نظراً لنمو المبيعات عبر مختلف الأسواق.

كما سجلت أمريكانا للمطاعم عدم تسجيل أي خسائر خلال الربع الأول في بند انخفاض قيمة الموجودات غير المالية، مقابل 1 مليون دولار عن نفس الفترة من 2025.

وتوسعت محفظة الشركة بإضافة 111 مطعماً خلال الـ12 شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2741 مطعماً كما في 31 مارس الماضي، وذلك عبر 12 سوقاً تشغيلية.

وافتتحت أمريكانا للمطاعم، خلال الربع الأول من العام الحالي، 10 مطاعم جديدة، إلى جانب إضافة 7 مواقع لعلامة ملك الطاووق إلى محفظتها.

وبحسب بيان للشركة، المدرجة في كل من سوق أبوظبي والسوق السعودية، أنهت الربع الأول من العام الحالي دون أي مديونية.

وفي سياق متصل، أكدت أمريكانا للمطاعم أنها تواصل مراقبة التطورات الجيوسياسية، وإدارة تأثيرها من خلال التخطيط المالي والمرونة التشغيلية ومبادرات استباقية في المشتريات والتسعير.