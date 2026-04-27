المنظمة العالمية للمناطق الحرة تنظّم مؤتمرها الـ 12 في بنما

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، عن استضافة جمهورية بنما لفعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، في الفترة من 12 حتى 14 مايو 2026، بمشاركة أكثر من 1500 من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يفتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما أعمال المؤتمر رسمياً بحضور برناردو أريفالو دي ليون، رئيس جمهورية غواتيمالا، و لويس أبيـنادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، ومشاركة أكثر من 20 وزيراً ومسؤولين حكوميين كبار وممثلين عن أبرز الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات متعددة الأطراف الرائدة، إذ يشاركون في حوار رفيع المستوى حول مستقبل التجارة العالمية والاستثمار وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية.

وتشمل قائمة المشاركين، رؤساء منظمات عالمية ومنهم: غيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأمبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، و جيلبرت ف. هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO).

ويُعقد المؤتمر تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"، ويوفر منصة استراتيجية لإجراء حوارات وعقد شراكات تسهم في تعزيز مرونة المناطق الاقتصادية وتمكينها رقمياً وترسيخ نموها كمكون مهم وفعال من مكونات المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير.

مظلة دولية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "نجحت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ انطلاقها من دبي قبل نحو 12 عاماً، مستفيدةً من الرؤية الاستشرافية للإمارة ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار، في ترسيخ دورها مظلةً دولية فعّالة تمثل صوت المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم. وتستضيف بنما النسخة الثانية عشرة من مؤتمرها الدولي الذي أصبح منصة رئيسية تسهم في رسم ملامح أجندة التجارة العالمية وإرساء معايير ترتقي بدور المناطق الاقتصادية بوصفها عوامل محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام." وأضاف الزرعوني: "تؤكد الدورة الثانية عشرة للمؤتمر على الأهمية الاستراتيجية للابتكار والتحوّل الرقمي والمنظومات الاقتصادية المتكاملة ودورها في تعزيز التنافسية وخلق قيمة طويلة الأمد. وتلتزم المنظمة العالمية للمناطق الحرة بتحفيز التعاون بين القطاعات، ما يمكّن هذه المناطق المواكبة للمستقبل من استقطاب الاستثمارات وتحفيز التنوّع وتأكيد مكانتها بوصفها محركات حيوية لتحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالمرونة والشمول".

برنامج شامل

وتتخلل مراسم افتتاح المؤتمر كلمات رئيسة يلقيها الدكتور محمد الزرعوني؛ ونخبة من القادة وممثلي الشركات العالمية، في اتجاه حوارات بنّاءة حول تحوُّل التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات والدور المتنامي للمناطق الاقتصادية.ويشمل المؤتمر برنامجاً متكاملاً وشاملاً يضم جلسات حوارية وزارية وجلسات عامة وحوارات قيادية تناقش قضايا ملحة، مثل التحول الرقمي والاستدامة وسلاسل القيمة الإقليمية. وستشهد المنصات الوزارية: الجلسة الحوارية الوزارية لدول الكاريبي، والجلسة الحوارية الوزارية لأمريكا اللاتينية، والجلسة الحوارية الشاملة الخاصة بالسوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، إضافة إلى جلسة حوارية للمناطق الحرة لدول "بريكس بلس"، حيث تجري مناقشات معمقة حول توافق السياسات والتعاون الصناعي واستراتيجيات الاستثمار.

ويسلّط البرنامج الضوء على دور التقنيات المتطورة في إرساء معايير التنافسية، حيث تناقش الجلسات الحوارية، مثل مختبر استشراف التقنيات الناشئة ومعرض إكسبو للابتكار، مواضيع بارزة تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية وأنظمة التجارة الرقمية. وتشمل أبرز الندوات الحوارية نموذج التشغيل العالمي الجديد والبوابات العالمية والاستدامة بالإضافة إلى حافة التنافس، حيث تعالج قضايا القيادة والترابط التجاري والتحوّل الصناعي الصديق للبيئة.