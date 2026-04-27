بلووم القابضة تسرع التحول الرقمي في القطاع العقاري

في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العقاري، أعلنت بلووم القابضة عن إطلاق ثلاث منصات رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة لمختلف الأطراف في منظومة السوق، بما يشمل الوسطاء والمستثمرين ومالكي العقارات والسكان.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الشركات العقارية في دولة الإمارات نحو تبني الحلول الذكية لزيادة الشفافية وتحسين تجربة المستخدم، حيث أطلقت الشركة تطبيقات:بلووم بارتنرز Bloom Partners وبلووم كوميونيتي Bloom Community وبلووم سوبر Bloom Holding Super App، لتشكل منظومة رقمية متكاملة تغطي مراحل البيع وإدارة الأصول والخدمات المجتمعية.

يُقدم تطبيق بلووم بارتنرز منصة متقدمة للوكالات العقارية والوسطاء، تعمل على تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات البيع. وتتيح النسخ المُحدَّثة من التطبيق للوسطاء داخل الدولة وخارجها التسجيل بسهولة، والوصول الفوري إلى المخزون العقاري، وتتبع العمولات، ومتابعة أداء فرق العمل عبر لوحة تحكم مخصصة. كما تمكّن المنصة الوكالات من إدارة العملاء المحتملين، والتواصل المباشر مع فريق دعم بلووم، إضافة إلى الوصول إلى مخزون حصري بناءً على الأداء.

أما تطبيق بلووم كوميونيتي فقد تم تصميمه للارتقاء بالتجربة اليومية للسكان ومالكي المنازل في مجتمعات بلووم عبر منصة رقمية موحّدة تُبسّط مختلف جوانب الحياة المجتمعية. ويتيح التطبيق للمستخدمين إدارة الخدمات المجتمعية، وتقديم طلبات الانتقال أو التجديد، وإجراء الدفعات، وتتبع طلبات الصيانة، والبقاء على اطلاع على الفعاليات والإعلانات.

ويعمل تطبيق بلووم سوبر كمنصة موحّدة لمالكي العقارات تتيح لهم إدارة جميع الدفعات المتعلقة بالأقساط والصيانة ورسوم الخدمات عبر واجهة آمنة وسلسة. ويركّز التطبيق على توفير الراحة وسهولة الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بالعقار في الوقت الفعلي، مع العمل على تطوير مزيد من الخصائص والخدمات.

وقال سيد أشار أحمد، رئيس أول – قسم تكنولوجيا المعلومات في بلووم القابضة: «نواصل في بلووم القابضة ابتكار حلول تعزز تجربة كل من يرتبط بمجتمعاتنا، من الوسطاء والمستثمرين إلى السكان ومالكي المنازل. ويشكّل إطلاق هذه المنصات الرقمية الثلاث خطوة مهمة نحو تعزيز مستويات الشفافية والترابط والكفاءة عبر جميع نقاط التفاعل. كما يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ذكاءً وتكاملاً، ويلبّي التزامنا الراسخ بتقديم تجربة معيشية سلسة وأكثر تطوراً للجميع.»