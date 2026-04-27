«يورو جلف ترانسفورمر» ترفع استثماراتها في «حرة الحمرية» إلى 100 مليون درهم

أعلنت شركة «يورو جلف ترانسفورمر»، المتخصصة في تصنيع محولات القدرة والتوزيع، عن توسعة منشآتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، عبر إضافة مصنع جديد باستثمار يقارب 60 مليون درهم، لترتفع إجمالي استثمارات الشركة في المنطقة إلى نحو 100 مليون درهم، وذلك تلبية للطلب المتزايد على حلول الطاقة والبنية التحتية.

وتهدف هذه التوسعة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة داخل مجمع صناعي متكامل تبلغ مساحته 350 ألف قدم مربعة، أي أكثر من ضعف مساحة مرافق التصنيع الحالية البالغة 150 ألف قدم مربعة. وستتيح المنشأة الجديدة زيادة إنتاج محولات التوزيع، إلى جانب تطوير محولات بقدرات أعلى تصل إلى 220 كيلو فولت، بما يلبي احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة والقطاع البحري، مع التركيز على توفير حلول مخصصة للأسواق المحلية والإقليمية.

وخلال جولة تفقدية في المنشأة الجديدة، اطلع سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، على خطوط الإنتاج والتجهيزات الحديثة المستخدمة في عمليات الاختبار الروتينية والنوعية للمحولات، كما استمع إلى شرح حول منظومة العمل المتكاملة التي تعتمدها الشركة، والتي تشمل مراحل التصميم والتطوير والاختبار والتركيب والصيانة، إضافة إلى خططها المستقبلية لتوسيع أعمالها.

وأكد المزروعي أن المنطقة الحرة بالحمرية تواصل تعزيز بنيتها التحتية وتقديم التسهيلات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، مشيراً إلى أن توسعات «يورو جلف ترانسفورمر» تعكس جاذبية البيئة التشغيلية المتكاملة التي توفرها المنطقة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة والربط بالموانئ والمطارات. وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح ميشيل عزيز، المدير التنفيذي لـ«يورو جلف ترانسفورمر»، أن التوسعة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية في مجال محولات الجهد العالي من فئة 132/220 كيلو فولت، بما يدعم موقع الشركة في قطاع الطاقة ويمكنها من تلبية الطلب المتنامي على مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وأضاف أن البنية التحتية المتطورة في المنطقة الحرة بالحمرية، إلى جانب الخدمات اللوجستية المتكاملة والموقع الاستراتيجي، تشكل عوامل رئيسية في دعم خطط التوسع، وتمكين الشركة من الوصول بكفاءة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في قطاعات المرافق والطاقة والنفط والغاز.