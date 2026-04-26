صندوق أوروبي جديد يستهدف الشركات الناشئة في المنطقة

أطلقت سبيدإنفست، شركة رأس المال الجريء الأوروبية ذات الحضور العالمي، أول صندوق رئيسي مخصص للاستثمار في الشركات الناشئة بمراحل النمو المبكر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية في المنطقة.

ويحظى الصندوق بدعم من شركة مبادلة للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وذراع البنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب مستثمرين آخرين. ويرسخ هذا التمويل النشاط الاستثماري طويل الأمد، الذي بنته سبيدإنفست في المنطقة، كما تمثل امتداداً استراتيجياً منصتها الأوروبية، مدعوماً برأس مال مخصص، وفرق محلية، وشراكات طويلة الأجل تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من التوسع عالمياً.

ويأتي إطلاق الصندوق امتداداً للأنشطة الاستثمارية التي بنتها سبيدإنفست في المنطقة، خصوصاً بعد انضمامها مؤخراً إلى برنامج الصناديق الاستثمارية التابع لجهاز قطر للاستثمار، ما يعكس التزامها بتطوير منظومة الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أوليفر هول، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في سبيدإنفست: «يسرنا انضمام جهاز قطر للاستثمار ومبادلة والبنك الأوروبي للاستثمار مستثمرين داعمين لاستراتيجيتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعكس ذلك إيمانهم بإمكانات المنطقة، وثقتهم بقدرة سبيدإنفست على اكتشاف المؤسسين الاستثنائيين ودعمهم. ونحن ملتزمون على المدى الطويل لتوظيف رأس مال صبوراً ومتخصصاً قطاعياً لدعم رواد الأعمال أصحاب الرؤية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع منحهم ميزة إضافية، تتمثل في الوصول إلى شبكتنا العالمية الأوسع ومحفظتنا الأوروبية، بما يساعدهم على بناء شركات عالمية راسخة. وفي وقت يتزايد فيه التفتت العالمي تصبح إقامة جسور قوية ومتنوعة بين أوروبا، وغيرها من المناطق الاستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لمؤسسينا وشركاتنا ومنظومات الابتكار على الجانبين».

وسبق لسبيدإنفست الاستثمار في عدد من الشركات الناشئة البارزة في المنطقة، من بينها Moove، التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية لقطاع التنقل، إضافة إلى شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي للأصول المتنوعة في منصة الاستثمارات الإماراتية لدى شركة مبادلة للاستثمار: «يسعدنا في إطار صندوق مبادلة لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعاون مع سبيدإنفست وفريقها المتمرس، لدعم المؤسسين الطموحين في بناء شركات راسخة وقابلة للتوسع، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم المديرين المرتكزين في سوق أبوظبي العالمي، بما يسهم في نمو دولة الإمارات ومنظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في المنطقة».

وسيتم توجيه استثمارات الصندوق إلى المراحل المبكرة ومراحل النمو، مع تركيز خاص على قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل المدمج، إلى جانب تطبيقاتهما في مجالات الصحة والمناخ والذكاء الاصطناعي والقطاعات الاستهلاكية، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي.