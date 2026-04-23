"الدار" تستحوذ على محفظة أصول صناعية في كيزاد مقابل 650 مليون درهم

أعلنت مجموعة الدار ، الخميس استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من "مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، مقابل 650 مليون درهم. وتسهم الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار المتنامية، بما يعزز حضورها المتنامي ضمن كيزاد ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الصفقة 3 مستودعات لوجستية مطوّرة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لعدة مستأجرين، وتقع ضمن منطقة كيزاد المعمورة. وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، من بينهم مستأجرون رئيسيون مثل "دي إتش إل" و"سبينيس" و"نواتوم اللوجستية". وتتولى الدار إدارة هذه الأصول، شاملة أعمال التأجير وإدارة المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها على المدى الطويل. ويرفع هذا الاستحواذ محفظة الدار من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.

ثقة راسخة

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تعكس الصفقة ثقتنا الراسخة بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، وبالعوامل الهيكلية التي تدعم الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة. وتُعد كيزاد واحدة من أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، فيما تؤكد جودة قاعدة المستأجرين وقوة العوائد التشغيلية لهذه الأصول مكانتها المتميزة. ونحن نعمل على بناء منصة صناعية ولوجستية واسعة النطاق ترتكز إلى أسس مؤسسية راسخة، وتتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء. وتمثل الصفقة خطوة مهمة ضمن هذه المسيرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورنا في المنطقة".

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "يؤكد نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد الثلاثة إلى الدار قوة نموذج أعمالنا في تحقيق القيمة من الأصول، والذي يتيح لنا تحرير رؤوس الأموال على نطاق واسع وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات، مع مواصلة تعزيز متانة الميزانية العمومية للمجموعة. وتُعد هذه ثاني صفقة لنا مع الدار خلال أقل من عام، وهو دليل واضح على ثقة المستثمرين المستمرة بمنظومة كيزاد الصناعية الدولية، وقوة ومرونة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي".