3.36 مليارات درهم صافي أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك ابوظبي التجاري خلال الربع الاول من العام إلى 3.36 مليارات درهم بعد خصم الضريبة. وسجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.78 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 30%. وواصل البنك بذلك نموه للربع التاسع عشر على التوالي.

وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 16.3%. واسهم التنوع في مصادر الإيرادات في ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 7% مقارنة مع الربع السابق. كما ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 27% مقارنة مع الربع السابق.

وشهد الربع الاول ارتفاعا كبيرا في صافي قروض العملاء بمبلغ 20 مليار درهم لتصل إلى 426 مليار درهم تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمثل ارتفاع بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

ونمت ودائع العملاء بمبلغ 23 مليار درهم وبنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق، لتصل إلى 523 مليار درهم، كما بلغ صافي النمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 14 مليار درهم خلال الربع الأول، ما يعكس تنوع الموارد ومكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي. وزاد إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 809 مليارات درهم، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق.

قدرة استثنائية

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "في ظل رؤية القيادة الرشيدة، أثبتت الإمارات مجدداً قدرتها الاستثنائية على تعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يعكس نموذجاً تنموياً راسخاً ومتفرداً. وانسجاماً مع هذه الرؤية الوطنية، حافظ بنك أبوظبي التجاري على زخم عملياته التشغيلية مع استمرارية عمل الفروع دون انقطاع وتوسيع نطاق دعم العملاء على جميع الأصعدة مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة عبر مختلف القنوات المصرفية. وفي إطار دوره المؤسسي، بادر البنك إلى تقديم منتجات وخدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية تعبيراً عن تقديره واعتزازه بجهودهم وعطائهم المستمر، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية ودعم استمرارية أعمالها.

وفي العام الثاني من الاستراتيجية الخمسية، استمر البنك في تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي. واستهل البنك العام 2026 بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق نتائج قياسية، مع نمو في صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 30% ليصل إلى 3.781 مليار درهم، ما يعكس مسيرة نمو متواصلة في الأرباح على امتداد 19 ربعاً متتالياً.

ويمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في تحقيق نمو مضطرد بوتيرة متسارعة وتعزيز مكانته الريادية مع التزامه بدعم عملائه والمساهمة في دفع عجلة النمو في ظل الأسس الاقتصادية الراسخة واستناداً إلى السياسات الداعمة للأعمال والمكانة المالية الرائدة لدولة الإمارات".

وأطلق البنك باقة "فخر الإمارات" لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر، وفي إطار هذه المبادرة، يقدّم البنك مزايا مصرفية حصرية وشروطاً تفضيلية على الخدمات المصرفية، وذلك لكل من العملاء الحاليين والعملاء الجدد. كما أطلق البنك مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات التجارية بهدف تعزيز مرونتها الاقتصادية بما يدعم استمرارية أعمالها ويلبي متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للشركات.