أمان دبي ينطلق ضمن بينينسولا دبي على الواجهة البحرية

دخل مشروع «أمان دبي» مرحلة تنفيذية جديدة مع بدء أعمال الحفر في موقعه المميز على ساحل جميرا، ليشكّل خطوة مهمة في تطوير واحدة من أبرز الوجهات الفاخرة المرتقبة ضمن بينينسولا دبي.

ويُعد المشروع، الذي تطوره "مجموعة أمان" بالتعاون مع H&H Development، وجهة تجمع بين الضيافة الراقية والمساكن الخاصة، مع إطلالات مباشرة على البحر ومساحات خضراء واسعة تمتد على نحو تسعة أفدنة، ما يوفر بيئة هادئة تجمع بين الخصوصية والطبيعة داخل المدينة.

ويضم المشروع فندق "أمان" إلى جانب مجموعة محدودة من الوحدات السكنية المصممة بأسلوب يركز على الرحابة وجودة الحياة، مع شرفات واسعة ومسابح خاصة وإطلالات مفتوحة على أفق دبي. كما يشكّل “نادي أمان” محوراً رئيسياً في المشروع، حيث يمتد على مساحة 9,500 متر مربع، ويضم مرافق متكاملة تشمل السبا، ومراكز اللياقة، وملاعب رياضية، ومساحات اجتماعية حصرية.

ويحمل التصميم المعماري توقيع Kerry Hill Architects، ويعكس فلسفة أمان القائمة على البساطة واستخدام المواد الطبيعية، مع تحقيق انسجام بين المساحات الداخلية والخارجية بما يتلاءم مع البيئة الساحلية.

وأكد فلاد دورونين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان، أن المشروع يجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات استثنائية في أبرز المدن العالمية، مشيراً إلى أن اختيار موقعه على ساحل جميرا يهدف إلى تقديم تجربة تجمع بين نمط الحياة الحضري وأجواء المنتجعات الفاخرة.

من جانبه، أوضح شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري أن المشروع يمثل ملاذاً هادئاً داخل المدينة، ويعكس التزاماً بتقديم تجربة متكاملة ترتكز على التصميم الدقيق والاستدامة والارتباط بالطبيعة.

ويُذكر أن «بينينسولا دبي» يُعد مشروعاً حضرياً متكاملاً يضم مرافق سكنية وفندقية وتجارية، إضافة إلى مرسى لليخوت وممشى بحري ومساحات خضراء، ما يعزز مكانته كوجهة متكاملة على الواجهة البحرية للإمارة.

وشهد المشروع إقبالاً لافتاً، حيث تم بالفعل بيع وحدتين من البنتهاوس، في مؤشر على الطلب القوي على هذا النوع من المشاريع الفاخرة في دبي.