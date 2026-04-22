مساهمو «أملاك للتمويل» يقرون توزيع 735 مليون درهم أرباحاً

وافق مساهمو شركة أملاك للتمويل، على توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم، أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد حيث يعكس القرار محطة مفصلية في مسيرة أملاك ويؤكد متانة الوضع المالي للشركة والتزامها المستمر بتحقيق القيمة للمساهمين.

وتشكل القيمة الإجمالية للتوزيعات 49% من رأس المال للشركة، وذلك في أعقاب النتائج المالية القوية لعام 2025 وحققت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 1.47 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ12 مليون درهم للفترة نفسها من 2024.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 3.12 مليارات درهم من 233 مليون درهم في السنة المالية 2024 ويُعزى هذا النمو الاستثنائي بشكل أساسي إلى إتمام بيع أراضي منطقة رأس الخور في يوليو 2025، والتي حققت عائدات إجمالية 2.9 مليار درهم وأرباحاً بقيمة 2.14 مليار درهم خلال العام.

وبلغ إجمالي أصول أملاك 3.42 مليارات درهم في نهاية السنة المالية 2025 وانخفضت تكاليف التشغيل للشركة خلال العام 9% إلى 92 مليون درهم مقابل 101 مليون درهم في 2024 إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتسوية ودائعها الاستثمارية بالكامل والتخارج من اتفاقية الشروط المشتركة

وعقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وفي ضوء الملاحظات الواردة بشأن خطة العمل الجديدة المقترحة، سيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية الإضافية بما يضمن التوافق مع تطلعات المساهمين وخلق القيمة على المدى الطويل.

وفي ظل هذه الاعتبارات الاستراتيجية، ستواصل أملاك إدارة عملية التخارج من خطوط أعمالها وأصولها التقليدية المتبقية. ويظل التركيز الأساسي على استمرار نقل وبيع محفظة التمويل العقاري، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء ترخيص الشركة الصادر من مصرف الإمارات المركزي.

رؤية استراتيجية

وقال جمال حامد المري، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: «يمثل اليوم لحظة فارقة لشركة أملاك للتمويل والمساهمين. لا شك في أن استئناف عملية توزيع الأرباح يعكس المرونة والتفاني والرؤية الاستراتيجية التي أرشدتنا وقادت مسيرتنا للوصول إلى هذه النتيجة المرجوة. كما يُؤكد في الوقت نفسه قوتنا المالية، والإجراءات المدروسة التي اتخذناها في السنوات الأخيرة لتهيئة الشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ويُثمن مجلس الإدارة ملاحظات المساهمين، ويؤكد التزامه بالتواصل المستمر بما يضمن توافق توجه الشركة المستقبلي مع مصالح جميع الأطراف والجهات المعنية».

وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «في ظل مركز مالي قوي، باتت أملاك اليوم تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية. وبعد اجتماع المساهمين، سنواصل التركيز على تحديد المسار الأمثل للمضي قدماً، مع تقييم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية بشكل فعال وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف».