834 مليون درهم صافي أرباح «دو» بنمو 15.5 % بالربع الأول 2026





سجّلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مستهلة العام بزخم إيجابي مدعوم بكفاءة تنفيذ عملياتها ومرونة نموذج أعمالها، رغم بعض التحديات التي شهدها شهر مارس.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 4.1 مليارات درهم، فيما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.7 %، لتبلغ ملياري درهم، مع تحقيق هامش قوي بلغ 49.5 %. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.5 %، ليصل إلى نحو 834 مليون درهم.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالزخم التجاري القوي خلال شهري يناير وفبراير، إلى جانب تحسن مزيج الإيرادات والانضباط في إدارة التكاليف، فضلاً عن استمرار نمو خدمات الهاتف المتحرك والثابت، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، شهد شهر مارس تباطؤاً نسبياً، نتيجة عوامل خارجية، أبرزها التطورات الجيوسياسية، وتراجع تدفقات الزوار، ما انعكس على بعض الأنشطة، مثل خدمات التجوال والإضافات الجديدة في قاعدة المشتركين.

في المقابل، واصلت الشركة تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 14.2 %، ليصل إلى 1.7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأرباح وكفاءة الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية قوية خالية من الديون.

وعلى صعيد قاعدة العملاء، ارتفع عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 6.1 %، ليصل إلى 9.7 ملايين مشترك، فيما نمت خدمات الهاتف الثابت بنسبة 6.3 %، لتبلغ 745 ألف مشترك، بدعم الطلب المستمر على خدمات الاتصال والإنترنت.

وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، والاستثمار في مراكز البيانات، بما يدعم تنويع الإيرادات على المدى الطويل.

كما عززت «دو» مرونتها المالية عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري درهم بشروط محسّنة، ما يدعم قدرتها على مواصلة النمو، والتكيف مع المتغيرات في بيئة الأعمال.

زخم قوي للأعمال

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إن «دو» استهلّت عام 2026 بزخم قوي، وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 6.9 %، وصافي الربح 15.5 %، مدعومة بأداء قوي خلال يناير وفبراير.

وأوضح أن شهر مارس شهد تباطؤاً، نتيجة تراجع تدفقات الزوار وخدمات التجوال، إلى جانب انخفاض الإنفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة حافظت على مرونتها التشغيلية واستمرارية خدماتها.

وأضاف أن «دو» تواصل التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مع الحفاظ على خططها التشغيلية، ومراقبة السوق عن كثب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

مرونة مالية

أظهرت «دو» قوة ملحوظة في مركزها المالي، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 14.2 %، ليصل إلى 1.7 مليار درهم، ما يعزز قدرتها على تمويل استثماراتها المستقبلية، ومواجهة التحديات التشغيلية. كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية خالية من الديون، ما يمنحها مرونة مالية كبيرة.

وفي خطوة تعكس نهجها الاستباقي، نجحت الشركة في أبريل في إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة ملياري درهم، وبشروط محسّنة، وفترة استحقاق تمتد لسبع سنوات، ما يعزز سيولتها، ويدعم خططها التوسعية.

استراتيجية للمستقبل

واصلت الشركة توجيه استثماراتها نحو تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، حيث ركزت النفقات الرأسمالية، التي بلغت 386 مليون درهم، على تطوير شبكة الهاتف المتحرك، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، إلى جانب التوسع التدريجي في مراكز البيانات، في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز موقعها كمزود رئيس للبنية التحتية الرقمية في الدولة.

نظرة مستقبلية

في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية، أكدت «دو» أنها تواصل مراقبة الأسواق عن كثب، مع الحفاظ على نهج مرن في إدارة العمليات والتكاليف. وتشير التوقعات إلى استمرار الشركة في تنفيذ خططها وفق الرؤية الموضوعة لعام 2026، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تجربة العملاء.

ويعكس هذا الأداء القوي قدرة «دو» على تحقيق التوازن بين النمو والمرونة التشغيلية، في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات تحولات متسارعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق الاتصالات والخدمات الرقمية في دولة الإمارات.