75 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بالربع الأول من 2026





واصل البنك العربي المتحد أداءه القوي، خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في الدخل التشغيلي، وتوسع في الأصول والائتمان، إلى جانب الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، ما يعكس مرونة نموذج أعماله وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق صافي أرباح قدره 75 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو بنسبة 16 % في إجمالي الدخل التشغيلي، الذي بلغ 193 مليون درهم، مقارنة بـ165 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً قوياً بنسبة 34 %، ما عزز الأداء العام للبنك.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29 % على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المصروفات، ما يعكس كفاءة التشغيل واستمرارية تنفيذ استراتيجية النمو.

وسجل البنك صافي مخصصات انخفاض قيمة بقيمة 18 مليون درهم، مقارنة بصافي عكس مخصصات في العام السابق، وهو ما يعكس انتهاء تأثير استردادات استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 27 مليار درهم بزيادة 15%، مدعوماً بنمو قوي في محفظة القروض والتمويل الإسلامي التي ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 15.1 مليار درهم، إلى جانب زيادة الاستثمارات بنسبة 22% لتبلغ 8.3 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 16.7 مليار درهم.

وحافظ البنك على مؤشرات مالية قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6%، مع تغطية مخصصات عند 110%، ما يعكس جودة الأصول. كما سجل معدل كفاية رأس المال مستوى مرتفعاً عند 20.4%، ونسبة الشق الأول من رأس المال عند 16.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وفي جانب السيولة، بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، بينما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16%، ما يعكس مركزاً مالياً متيناً ومستقراً.

وأكد شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن النتائج تعكس قوة ومرونة نموذج أعمال البنك، مشيراً إلى أن النمو في الدخل والأصول يعزز الثقة في الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب الالتزام الصارم بإدارة المخاطر وضبط المصروفات.

كما أشار إلى استمرار البنك في توسيع شبكة فروعه داخل دولة الإمارات لتعزيز الوصول إلى العملاء، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزز تجربة الخدمات المصرفية.

واختتم البنك تأكيده على التزامه بالحفاظ على مركز مالي قوي، مستنداً إلى رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مزدهر، مع استمرار التفاؤل بفرص النمو المستقبلية في القطاع المصرفي.