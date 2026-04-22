«سهم» تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية









حصلت شركة «سهم» على ترخيص رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية، مما يتيح لها العمل كمزود خدمات مالية منظم داخل مركز دبي المالي العالمي وتم منح الترخيص لكيانها في الإمارات، شركة «سهم المالية المحدودة»، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن خطة التوسع الإقليمي للشركة.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت «سهم المالية المحدودة» مخولة بتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، والعمل كوكيل في تنفيذ المعاملات.

ويتيح الترخيص للشركة خدمة العملاء الأفراد والاحتفاظ بأصولهم أو التحكم فيها، وذلك بما يتماشى مع المعايير التنظيمية الصارمة لسلطة دبي للخدمات المالية التي تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.

وأعرب ستيفن تشو، رئيس مجلس إدارة شركة سهم المالية المحدودة ومدير الاستراتيجية في مجموعة «فاليوابل كابيتال»، عن اعتزاز الشركة بهذا الترخيص الذي يعزز التزامها تجاه السوق الإماراتية، واصفاً دبي بالمركز المالي الديناميكي الذي يمتلك قاعدة مستثمرين تبحث عن حلول استثمارية مبتكرة وعالمية.

ويأتي دخول «سهم» إلى الإمارات امتداداً لحضورها المتنامي في الخليج؛ حيث سبق لشركتها الأم «مجموعة فاليوابل كابيتال المحدودة» الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية عام 2024.

منصة متكاملة

وتوفر الشركة منصة تداول متكاملة عبر «تطبيق سهم»، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأسواق السعودية والأمريكية، وقد حقق التطبيق نجاحاً كبيراً في المملكة العربية السعودية متجاوزاً مليون مستخدم بفضل سهولة الاستخدام وأدوات التداول المتقدمة.

ومع اكتمال الموافقات التنظيمية في السعودية والإمارات، تسعى «سهم» لتوسيع نطاق خدماتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديم حلول استثمارية رقمية متطورة توفر للمستثمرين وصولاً أوسع إلى الأسواق العالمية، مع التركيز المستمر على الامتثال والابتكار وتوفير خدمات مالية آمنة.