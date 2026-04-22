69 مليار دولار سوق الإنشاءات الإماراتي بحلول 2034

شهد سوق الإنشاءات في الإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته 45,82 مليار دولار في 2025 ( 168 مليار درهم) ومن المتوقع أن يصل إلى 69,02 مليار دولار ( 253.3 مليار درهم ) بحلول 2034 بنمو سنوي مركب 4.66%، وفقاً لأحدث الأبحاث الصادرة عن مجموعة «إيمارك».

ويعود الازدهار إلى تسارع وتيرة التمدن، والنمو السكاني، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العقارية الفاخرة، مدعوماً بمبادرات حكومية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز المدن الذكية.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في إعادة تشكيل مستقبل هذا القطاع، حيث يسهم في تحسين عمليات التخطيط والتصميم عبر النمذجة التنبؤية ونمذجة معلومات البناء، ما يقلل من هدر المواد ويعزز الكفاءة الإنشائية.

وتسهم التحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع من خلال التنبؤ بالتأخيرات وتحسين تخصيص الموارد، بينما ترفع الروبوتات والأتمتة والطائرات بدون طيار من مستويات الإنتاجية والسلامة في المواقع الإنشائية.

وإلى جانب ذلك، تعزز أنظمة الصيانة التنبؤية من عمر الأصول الإنشائية، في حين تدعم الأنظمة الذكية توجه الدولة نحو الاستدامة عبر تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وعلى صعيد التطورات الأخيرة، شهد 2024 تحديث بلدية دبي للوائح الأبنية الخضراء لتعزيز معايير الاستدامة، كما أطلقت شركة «إعمار» مشاريع سكنية ضخمة، في حين وافقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على مشاريع بنية تحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025.

وبحلول فبراير 2026، أعلنت «الدار» العقارية عن تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على البناء المستدام وتكامل المدن الذكية، ما يعزز دبي وأبوظبي والشارقة كأبرز المناطق الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشمل الإسكان والتجارة والصناعة والبنية التحتية والطاقة.